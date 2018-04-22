黃偉哲只花3327萬 藍委諷說謊

2018年04月22日 04:10 中國時報 曹婷婷 、 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

代表民進黨角逐下屆台南市長的黃偉哲，在臉書公布初選經費支出3327萬元，引發網友熱議，有人推崇負責，但也有人譏諷「當8年市長也賺不回來」，有意代表國民黨參選市長的高思博則嗤之以鼻說：「如果不是公然說謊，就是經費來源有問題！」

民進黨台南市長初選6人廝殺激烈，廣告、看板之多，挨轟「史上最花錢初選」。如今，黃偉哲公布「市長初選經費支出表」，並表示初選時承諾對外公布，這是向選民負責，支出項目包括行政費約535萬3314元、文宣費約2371萬7680元、活動費約420萬元，總金額約3327萬994元。

黃偉哲坦言，經費來源包括借款1700萬、個人存款900萬，目前尚欠727萬。對此，有網友嘲諷「市長4年薪俸約300萬，當8年市長也賺不回來，怎麼還錢？」但也有網友推崇他負責，「敢公布就該推」。

但高思博質疑，黃公布的金額太低，保守估算，路口竹架看板263面約需525萬元、市區月租87面約700萬元，總計約需1225萬元，而黃的看板估計350面，絕對不只自稱的「看板667萬元」。高思博強調，若黃偉哲真如宣稱未向企業募款未接受捐款，而花費金額明顯不是借款跟存款能夠支應，「那麼錢從哪裡來？」

黃偉哲陣營發言人郭國文表示，選舉結束後，任何人對黃偉哲選舉經費有興趣，屆時都可到監察院查閱；郭也回應網友關心的「還沒當市長已先欠債」，強調還錢是時間問題，政治工作者財務只會越來越透明。

(中國時報)