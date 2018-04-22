蔡拋非洲計畫 拚全球外交布局

2018年04月22日 04:10 中國時報 范揚光 ／桃園機場報導 ／桃園機場報導

結束5天4夜的史瓦濟蘭訪問行程，蔡英文總統21日搭乘專機返抵國門，下機後發表演說指出，她將提出「非洲計畫」，徹底整合部會、外館、技術團及台商，並結合當地政府的力量來推廣外交。

蔡英文強調，此次「同心永固之旅」順利告一段落，台灣就是要走出去，因為每一吋的國際空間就是這樣拚出來的，走出去不只是見證台灣與友邦的堅定友誼，也要慰問投身外交前線、全力打拚的台灣人。

蔡英文表示，此行最大收穫，就是讓國人透過媒體報導，看見海外台灣人的努力成果，在當地服務的醫療團和技術團所累積的友誼，是台灣走向國際的重要基礎。她感性地說：「我會永遠記住這些海外同仁在簡報成果與挑戰時，看起來非常自信的眼神。」蔡英文也表示，很高興有機會在非洲與在地台商坐下來，一起討論全球布局的機會與挑戰。

蔡英文隨後指出，為深入布局非洲，她已要求外交部及衛福部等相關單位，檢視所有海外技術團及醫療團的需求與待遇，讓他們得到政府鼓勵與支持，並指示國安會在短時間內提出「非洲計畫」，徹底整合部會、外館、技術團及台商，並結合當地政府的力量來推廣外交。

最後，蔡英文也感謝在出訪期間，留守在國內的所有政府團隊，尤其是盡忠職守的國軍弟兄姊妹，讓國家政務順利運作如常。

總統專機昨中午準時抵達桃園機場，在進入我國領空時，空軍派4架F-16戰機伴飛護航，專機抵達時，國家安全局長彭勝竹、桃園市長鄭文燦及外國使節等人在國賓門接機，蔡英文致詞完畢後一一握手致意隨即離開。

(中國時報)