邀菊掌主委挨批 蘇嗆藍以前也這樣

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中國時報
／新北報導

代表民進黨參選新北市長的蘇貞昌，邀請總統府祕書長陳菊擔任競選總部主委，引發國民黨新北市長參選人侯友宜反酸民進黨：「不要老是把選舉擺第一」。對此，昨日蘇貞昌回嗆，馬英九時代也找總統府祕書長廖了以出任胡志強台中市長競選總部總督導，所以「大概有人時光錯亂」。

將接總統府祕書長的陳菊，傳出將擔任蘇貞昌競選總部主委，引發輿論批評。

對此，蘇貞昌表示，陳菊市長和他有多年交情，「她勸我站出來，我相信她不會在旁邊自己樂得清閒，一定會大力幫忙」。

蘇貞昌也說，馬英九時代的總統府祕書長廖了以也出任胡志強台中市長競選總部總督導，「大概有人時光錯亂」。

但前總統陳水扁的新勇哥物語粉專，也貼文希望蘇貞昌「不要陷菊姐於不義」。對此，蘇僅說「我希望各界大家都互相加油努力，謝謝！」未正面回答。

對於陳菊身為總統府祕書長，卻將擔任蘇貞昌競選幹部，甚至公開表示政務官輔選「天經地義」，侯友宜昨赴三重參加里長座談會時酸民進黨「老是把選舉擺在第一位」，「好像民進黨上下似乎只有選舉，沒有其它事情，這樣很容易忽略民眾的聲音」。

侯友宜認為，陳菊已是總統府祕書長，應以全台灣所有國民的幸福福祉為優先，推動政府政策才是最重要，怎還會想兼任候選人競選幹部？但他也表示，在新北市長的選舉路上，他願意接受任何挑戰。

侯友宜另透露，日前與前總統馬英九會面，除了選舉經驗交流外，最主要就是針對能源政策交換意見，他很感謝馬英九提供能源政策不同思考方向，未來會再找時間與大眾一起討論。

(中國時報)

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