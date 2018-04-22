花蓮震災永久屋 拚1年完工

台塑企業員工及眷屬規畫2天1夜旅遊，昨抵達花蓮，縣長傅萁（二排中）前往迎接。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導
花蓮大地震造成4棟大樓倒塌，縣長傅萁21日透露永久屋即將動工，預計1年內完工。（本報資料照片）

花蓮大地震造成4棟大樓倒塌，其中3棟住宅大樓總計191戶災民失去家園，花蓮縣政府推動「安心成家專案」，縣長傅萁21日宣布，目前已完成土地取得、規畫設計，預計26日動土，43戶會趕在1年內完工，讓民眾重回家園。

台塑企業為員工及眷屬規畫2天1夜花蓮旅遊行程，管理中心常務委員王瑞瑜、總管理處總經理林善志昨天率1500名員工接力訪花，以實際行動造訪花蓮，為花蓮打氣。傅山昆萁特別到花蓮火車站迎接台塑員工旅遊團，向來賓說明震災復健歷程，包括倒塌大樓拆除、災民安置等作業，另也透露永久屋即將動工的消息。

傅說，「安心成家專案」在2周內完成協商、3周內完成土地取得、設計規畫及建造申請，RC永久屋預計26日動工，明年4月26日前完工，讓災民得到完整的家。

縣府供地 善款付工程費

花蓮縣政府建設處長鄧子榆表示，永久屋基地位於新城鄉北埔火車站北側、民有路旁的3筆縣有土地，面積約1700坪，由受災戶自行找建設公司興建，縣府行政協助，工程費用以善款支付。

永久屋將分成15、20、30、40及50坪共5種大小，預計供43戶入住，若新入住的永久屋超出災民原有坪數，災民需以1坪11萬元價格支付多出來的費用；未選擇入住的災民，則同樣也以每坪11萬元基準，領取補助金。

台塑員工 造訪花蓮打氣

花蓮震後重創觀光，各大企業、政治領袖紛紛號召員工前往花蓮旅遊，台塑企業利用員工旅遊振興花蓮，以實際行動關懷花蓮，讓花蓮觀光產業重現活力。

台塑企業在「台塑企業，前進花蓮」活動中，為員工及眷屬規畫2天1夜花蓮旅遊行程，遊覽特色景點包括太魯閣國家公園、兆豐農場、文化創意園產業園區及東大門在地美食體驗，預計從4月底至6月初安排9梯次，分別由台北、嘉義及高雄出發，預計帶來7000名員工及眷屬訪花。

(中國時報)

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