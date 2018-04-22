找回結婚紀念照 老夫妻百感交集

2018年04月22日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮大地震至今逾2個多月，花蓮警分局21日開放災民招領部分遺失物，雲門翠堤住戶之一的劉茂盛、林陳嬌老夫妻，一眼就認出放在桌面上的相冊，是他倆結婚10周年的紀念照，看著泛黃照片夾雜土石，心中百感交集，兩人感動的說：「回憶比金錢更重要」。

劉茂盛和妻子林陳嬌是1994年首批入住雲門翠堤的元老級住戶，當年1坪要價14萬元，在花蓮屬於「高級住宅區」，林陳嬌說，每天都能從家裡遠眺美崙山、太平洋，景色真的非常好，24年來從沒想過有朝一日竟會離開這裡。

夫妻倆被通知招領遺失物，先前看著雲翠大樓從倒塌到拆除，2人早已不抱任何希望，總認為人平安就好，當成碰運氣，沒想到就在招領現場看到珍藏數十年的老相冊，林陳嬌也找到自己30年前的工作證。

劉茂盛翻著外殼被壓壞的相冊，稍事整理裡頭的土屑，看到入住雲門翠堤的第1張室內合照及10周年結婚紀念照，他說，「歲月回憶比金錢還重要」，不願再提地震當晚逃難過程。現在暫居在朋友家，一直期盼能原地重建，帶著妻子重返家園。

花蓮警分局偵查隊副隊長張淑光說，地震後共在4棟倒塌大樓現場拾獲377件遺失物，已陸續通知災民領回足夠辨識程度的169件，估計土資場仍埋有大量災民物品，將待分批歸類後辦理第2場招領會。

(中國時報)