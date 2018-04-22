＃MeToo 反性騷 千人勇挺身

2018年04月22日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

國外發起的「#MeToo」運動在國內延燒！勵馨基金會21日在中正紀念堂舉辦「多陪一里路、#MeToo大遊行、勵馨接住你」活動，遊行隊伍繞行中正紀念堂，最後所有人一同脫下面具拋向天空，鼓勵被害者勇敢站出來解脫枷鎖，這也是我國首度舉辦遊行活動響應「#MeToo」，約近千人響應，立委尤美女、李麗芬也現身參與。

「#MeToo」運動從《紐約時報》和《紐約客》揭發好萊塢金牌製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）性侵醜聞開始，點燃反性侵性騷擾之火。勵馨1993年曾在中正紀念堂舉行「反雛妓華西街萬人慢跑」活動，今年適逢成立滿30周年，選在同一地點舉行「#MeToo」遊行，呼籲民眾正視性侵問題。

勵馨執行長紀惠容表示，近來雖有高雄體操教練梁梅宗事件、媒體人周玉蔻指控閣員，及立法院資深助理遭言語性騷擾等，但有些連凶手都未公開，台灣的「#MeToo」運動可說尚未開始，仍有一道看不見的高牆，活動主軸就是要推倒這座高牆。

家暴及性侵受害人昨與勵馨組成遊行隊伍，所有人戴上面具、高舉「#MeToo大遊行、我們接住你」等標語繞行自由廣場1圈，最後脫下面具拋向天空，象徵突破性別與性傷害的刻板框架和烙印，讓受害者在社會陪伴下重獲新生。

紀惠容說，「#MeToo」在韓國引發極大迴響，並衍生出「#with you」的hash tag（主題標記），表達與受害者站在一起，盼台灣社會也能看見受害者創傷，別讓真相被掩蓋，若社會整體氛圍能表達支持，就會帶動更多受害者走出來，阻止加害者繼續加害他人。

昨天也是勵馨成立30周年園遊會，設置95個攤位、11種體驗項目，其中性別處境體驗區安排男性穿高跟鞋、大肚裝等體驗，另有免費法律與心理諮詢和服務對象成果展，展示勵馨30年來從救援遭性剝削的未成年少女，到反雛妓運動成果，未來將致力破除性別迷思。

(中國時報)