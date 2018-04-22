同遭舅性侵 姊輕生、妹花40年重生

2018年04月22日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

蕙蕙幼年和姊姊遭受同一屋簷下的舅舅多次性侵，為此深受憂鬱症之苦，數度割腕尋短，姊姊更罹患被害妄想症，最終上吊自殺離世；蕙蕙10年前至勵馨基金會諮商，在丈夫支持下終於走出憂鬱陰霾，昨也參加「#MeToo」遊行，用自身經歷鼓勵受害者站出來。

深邃五官、年過半百的蕙蕙，用堅定而溫柔的語氣，透露難以承受的傷心往事。當她還是學齡前女童，舅舅因在父母開設的工廠上班而暫住家中，但只要父母不在，客廳沙發、房間，溫暖的家就成了人間煉獄。

「我看見她的嘴巴含著陰莖。」蕙蕙說，當時目睹大自己5歲的姊姊被迫口交，自己的陰道也被舅舅用手強硬插入，但年紀太小，根本不明白發生什麼事情，不覺得害怕、更不懂求救，事後也不曾跟姊姊討論，不理解當時姊姊遭受多大的精神壓力。

隨著漸漸長大，已是高中時期的姊姊開始出現嚴重行為異常，曾跪在父親面前哭訴自己「髒掉了」，後來更數度進出精神病房，雖然結婚育有2子，姊姊仍在25歲青春年華選擇上吊自殺。

蕙蕙則將受害情緒轉移到母親身上，認為母親引狼入室，直到10年前在勵馨志工引導下進行諮商，以及先生的鼓勵與支持，才漸走出陰霾。蕙蕙父母後來皆因病離世，她始終未與母親和解，現在想道歉為時已晚，她哽咽說「這是我最大的遺憾。」

蕙蕙幾年前加入勵馨旗下劇團「光腳的愛麗絲」，和不少受害者一同透過戲劇治療相互扶持。她認為社會的處女情結根深蒂固，導致很多被害者不敢說出口求救，希望每位被害者都勇敢擺脫社會傳統框架，「因為那真的不是妳的錯！」

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)