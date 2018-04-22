AI爭霸 陸美烽火再起

2018年04月22日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普對大陸發動貿易戰，劍指「中國製造2025」戰略，顯示真正目的是要遏制大陸的科技追趕步伐，防止陸方在十大高科技產業和先進製造業取得全球領先地位。白宮國家貿易委員會主席納瓦洛日前談到大陸這個戰略時，特別點名了人工智慧（AI）、機器人及量子運算等，AI被擺在首位，而這又是出自主打「中國威脅論」的納瓦洛之口，美國的戒心表露無遺。

美霸主地位 岌岌可危

AI為公認最可能改變未來世界的顛覆性技術。而以往聞名遐邇的AI系統無不源自美國。1997年打敗西洋棋世界冠軍卡斯帕洛夫的超級電腦「深藍」（Deep Blue），是IBM開發的AI系統。2011年，在美國益智節目《危險邊緣》（Jeopardy!）中擊敗人類冠軍的超級電腦「華生」（Watson），也是由IBM開發。

半個多世紀來，美國國防部的國防高等研究計畫署（DARPA），更是世界上最著名的引領顛覆性技術創新機構，包括支持AI研究及推動AI技術的實際應用。過去5年AI領域的進展，亦多半由谷歌、微軟、亞馬遜及臉書等美國公司帶領。

但是美國在AI領域霸主地位，在歷史上第一次面臨大陸的強力挑戰。去年7月大陸公布計劃，希望成為AI領域的全球領軍者，到2030年時創造一個價值1500億美元（約台幣4.3864兆元）的產業。《紐約時報》形容說，大陸雄心勃勃，等於把發展AI當作「中國版阿波羅11號登月任務」—這項計劃同樣會激發民族自豪感，並帶來引領趨勢的科技大突破。

陸論文質量 領先世界

有個指標亦值得一提。今年2月，美國「人工智慧促進會」（AAA）在紐奧良舉行年會時，大陸提出的論文數量比美國多了25％（1242篇對934篇），而更受矚目的是，論文接受率只比美國少三篇，顯示論文質量大大提升，AI研發人才已不虞匱乏。

相形之下，《紐約時報》指出，亞馬遜和谷歌等美國公司在將AI概念轉化為真實產品方面，做得比任何公司都多，但由於擔心川普政府限制工程師移民美國數量等因素，AI的很多關鍵性研究正在向他國轉移，包括多倫多、倫敦和北京等科技熱點城市。

大陸似乎突然間在AI領域異軍突起，有一大關鍵是「規模」。「訓練」AI系統（深度學習）需仰賴大數據（Big Data）。前微軟和谷歌高層主管李開復指出，大陸擁有巨大優勢，因為龐大人口可產生更多數據，而大陸企業也更願意分享。他並斷言，「憑龐大市場規模和快速實驗，中國將成為AI強國之一，甚至最強的AI大國」。台灣出生的李開復現為「創新工場」創辦人暨董事長，該公司座落於素有「中國矽谷」之稱的北京中關村，專注於投資AI新創公司，涵蓋無人車、人臉辨識、智慧金融等。

投資比一比 陸升美降

大陸科技公司像是騰訊（擁有即時通訊軟體「微信」）、百度、阿里巴巴及京東商城（JD.com）等，在用戶數量及市值方面都算是全球巨頭，它們也都快速擁抱投資AI。反之在美國，很多數據被封鎖在臉書和谷歌等公司內部，而最近臉書因洩露用戶個資捲入隱私權風暴，就怕只會引發寒蟬效應。

相較於大陸官民的全力投入，在特斯拉執行長馬斯克參與創立的AI實驗室「OpenAI」監管政策的克拉克（Jack Clark）感慨說，「我們（美國）沒有一套核心的國家戰略」，「令人困惑的是，我們的技術擁有顯而易見的力量和價值，卻得不到全力支援，包括資金奧援。」川普政府2018年預算將在政府各部門削減15％的科研資金，也挨批正好在往錯誤方向走。

(中國時報)