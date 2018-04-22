聊天機器人 東西美女大PK

2018年04月22日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

擬真機器人「蘇菲亞」（Sophia），與開發她的美國機器人學家大衛‧漢森進行有趣互動。（美聯社）

人形機器人「Erica」，轉頭看著開發他的「日本機器人教父」石黑浩。（摘自Hiroshi Ishiguro Laboratory）

「人工智慧」（AI）正逐漸改變我們的生活，並促使各行各業因應轉型。其中，由AI驅動的「聊天機器人」（Chatbot）越來越火熱，不僅已變成一種可行的服務管道，有些AI聊天機器人還演繹出個人故事，話題不斷。

男星索吻 被Sophia打槍

好萊塢巨星威爾史密斯在電影《全民情聖》中飾演愛情顧問，深諳各種花招討得女士芳心，無往不利。但近日在上傳YouTube的影片中，威爾史密斯與「全球最美機器人」蘇菲亞（Sophia）在風景優美的開曼群島「約會」，能言善道、幽默風趣的他先拿音樂打開話匣子，還提到自己在1980年代也唱過嘻哈，心想蘇菲亞會抵擋不住他的魅力，後來順勢趨前欲一親芳澤，不料卻被蘇菲亞發了好人卡，婉轉的拒絕了。

2017年10月，蘇菲亞於沙烏地阿拉伯首都利雅德獲頒公民權，成為史上第一個取得公民身分的AI人形機器人（android），也因此聲名大躁，邀約不斷，不但上時尚雜誌封面，還為聯合國開發計劃署 （UNDP）的活動代言，全球趴趴走。

蘇菲亞是位於香港科學園區內的漢森機器人公司（Hanson Robotics）開發的擬真機器人，該公司由美國機器人學家大衛·漢森所創辦。蘇菲亞可以處理視覺數據、會話數據及情感數據，還可模仿人類的手勢和面部表情，與人類形成社交關係，所以蘇菲亞超有戲，並能夠回答某些問題，包括發表對人性的想法。

蘇菲亞接受《海灣時報》採訪時曾斷言，機器人終將擁有自己的家庭，且具「複雜的情感」。她還說，自己的生理時鐘已在等待一個「小蘇菲亞」。不過果然「人」紅是非多，也引發了一連串關於女性社會地位、機器人自我意識等社會與倫理論戰。

蘇菲亞有「最美機器人」封號，但日本人可不服氣。對大阪大學智慧機器人實驗室主任石黑浩而言，后冠當屬於他開發的「Erica」。4月4日，Erica還成了日本電視台最新聘請的主播，負責新聞播報，並跟眾多新人一起參加入社典禮。

東方美人Erica 還會進化

Erica被設定為23歲的日本女性，有著一張端正美女臉，表情也很豐富，被稱讚「彷彿擁有靈魂」，因為她的眼睛、嘴唇和脖子等19處可透過氣壓活動部位，從而呈現出各種表情。雖然她的手臂無法動作，但可透過身上14個紅外線感測器及人臉辨識技術收集訊息，感知對方的聲音和動作進行自主會話。

石黑浩以開發人形機器人聞名，被譽為「日本機器人教父」。他表示，Erica的研發工作持續在進行中，還語出驚人地指出，Erica不僅能帶給人溫暖與表達關懷，也許不用多久也會擁有「自主意識」。

與此同時，近來在Facebook Messenger、LINE、WeChat等通訊軟體上，出現了愈來愈多的聊天機器人。去年底，日本東京都澀谷區政府便頒發居民卡給年僅7歲的AI男孩「澀谷未來」（Shibuyu Mirai），以表揚他服務當地居民和遊客的功勞，亦創下全球首例。「澀谷未來」就是LINE上的AI虛擬人物，澀谷居民可透過LINE與之對談，它能自動回覆訊息，藉此串接澀谷的生活和旅遊資訊服務。

(中國時報)