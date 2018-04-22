台灣產業布局 少不了大陸

有關兩岸議題建言，剛接任工總理事長的王文淵將親自操刀。（王德為攝）

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中國時報
／台北報導
工總2018年度兩岸政策建言一覽表

面對兩岸關係「冷」局面，工業總會日前召開的「大陸事務委員會」會議，由新任理事長王文淵親自主持，與會的產、學界代表一致認為，全球布局無法迴避大陸，強烈呼籲政府應從戰略角度思考，在兼顧國家及經濟安全的前提下，兩岸關係應以「合作」替代「對抗」，創造雙贏。

工總預計6月發表2018年度政策白皮書，「兩岸議題」是其中重點之一，特別是工總每年進行的產業政策調查，發現兩岸政策滿意度有年年下滑情形，今年更只剩7％，連10％都不到，也因此，不但是新任理事長王文淵、也是產業界高度關切的課題。王文淵更為擬定兩岸政策建言，親自擔任主席主持工總的「大陸事務委員會議」。

正視陸崛起事實

會中，與會產、學界代表都認為，面對當前兩岸官方協商、溝通機制完全停擺下，政府必須有明確的「兩岸戰略架構」，才不會誤判情勢，也才能夠讓企業從中找到在經濟面可持續發展的方向。

王文淵在會中指出，政府不能忽視大陸經濟崛起的事實，大陸是台灣產業全球布局極為重要的一環。與會產、學界代表也因此呼籲政府應將大陸視為台灣產業全球布局的重要一環；在推動新南向政策的同時，也應鞏固兩岸產業鏈結，才能促使台灣融入全球經濟板塊。

因此，從「戰略格局」重新省思兩岸關係，是今年建言的重點。在具體建言部分，則以「合作」替代「對抗」、「善用兩岸優勢、創造台灣契機」為建言主軸，並提出3大建議：

降誤判 合作替代對抗

第一，破僵局、降誤判。與會產、學界共同點出，目前兩岸官方協商與溝通完全停擺，不僅影響在大陸台籍人士，也關係到台灣產業的全球布局。因此，建議政府應以具體行動突破僵局，重新建構一個兩岸可接受的對話機制及模式，讓兩岸可以進行實質接觸，以避免誤判，同時營造穩定的兩岸氛圍。

第二，建議政府應將大陸視為台灣產業全球布局的一環。特別是政府在推動新南向政策的同時，更應從經濟面思考如何創造與大陸「一帶一路」合作的機會，甚至是積極善用「新南向」與「一帶一路」來鞏固兩岸產業鏈結，進一步推動兩岸共同拓展東協乃至中亞、中東、非洲等新興國際市場，從而減少「一帶一路」對台灣可能的衝擊。

第三，面對大陸提出的「惠台31措施」，建議在兼顧產業、國家安全的前題下，政府應以更高層次的戰略思維，善用「惠台」措施，將其轉化為創造台灣的契機，而非一味的抗拒。

(中國時報)

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