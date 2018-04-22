新聞透視－從無奈到不耐 兩岸滿意度剩7％

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中國時報

兩岸關係有太多非「操之在我」的部分，也存在許多無奈狀況，這是企業界都明白也都能理解的現實面；在涉及兩岸政策時，企業界最怕的是政府看似有心，其實是無心。

企業界的無奈，可以從工總每年進行的滿意度調查中看出端倪，兩岸政策滿意度年年下滑、今年更只剩7％再創新低。日前工總召開大陸事務委員會，談到兩岸現況，理事長王文淵在會中數度說道：「不知道，要怎麼說。」無奈的心情溢於言表。

王文淵只是無奈，但每年負責彙整各方資訊的祕書長蔡練生，年復一年看到政府對兩岸政策的回應，已經從最初的無奈變為不耐了。

他最不耐的是政府的答覆總是從歷史說起，細數政府做了什麼，卻沒有進一步述說未來方向。要不就是避重就輕，他形容「回覆的內容每個字都看得懂，湊在一起卻不知何意？」每每看到政府的回應，蔡練生總是會心生「我真是才疏學淺」之嘆。

不耐的還有盡是空泛說詞的回應，最明顯的例子是《兩岸監督條例》，去年工總將此列為重點建議事項，結果政府的回應洋洋灑灑，結論卻是：儘快「早日」完成立法。

事實上，每年工總只要發表白皮書，政府也都會禮尚往來回覆厚度更厚的「一本」作為回應。就厚度來看，會讓人覺得政府有努力，可是內容又流於形式、空泛，這看似有心卻空心的回應，自然讓企業感到無奈、進而不耐，最終只是增加彼此的挫折感罷了。

(中國時報)

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