美封殺中興 若陸報復可擊潰蘋果

2018年04月22日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 林勁傑、／綜合報導

美國對中興通訊（ZTE）祭出長達7年封殺令，這不僅使中興可能進入「休克狀態」，據陸媒《經濟觀察報》稱，日前已傳出中興上下游供應商因受影響致生產線停產，同時，上千名員工也「被放假」4天，報導更指出，若中興未挺過這次難關，恐讓大陸眾多的中小型供應商和員工受到波及。

深圳某科技企業員工無奈表示，日前負責中興生產線的所有員工19日突遭公司人力資源部通知，初步先休假4天，而多個生產線也停產，復工時間目前仍是未知數。對於人事招聘，該公司先前提出的需求，現已全歸零，自4月20日起，如需招聘月薪制人員，需經過董事長同意、簽字。

值得一提的是，若中興未能挺過這次難關，為數眾多的中小型供應商和員工將受波及。除了中興自身8萬名員工外，包括供應商、通路商以及與中興聯營的企業都將面臨嚴峻考驗。

不過，《富比士》也撰文警告，若大陸對美進行報復，在大陸禁售蘋果產品，恐致蘋果大量裁員，甚至引發股災。但大陸華為反能接收蘋果市占，成為全球最大手機製造商。

科技顧問公司「阿瑟頓研究」（Atherton Research）分析師尚巴提斯18日在《富比士》網站發文剖析這場科技角力。該文指出，蘋果去年在大陸創下歷史最高營收紀錄，在大中華區收入460億美元，占去年總銷售額的19％，約是美國業務的一半。

若大陸政府為報復美國對中興的禁令，決定以國家安全因素禁止蘋果產品在陸銷售，蘋果將痛失19％的收益和全球最大的消費市場。蘋果將可能被迫裁員10％至20％，相當於2萬7千人。

另一方面，華為就能坐享其成，接收蘋果在大陸的高市占率。其業務量將一夕翻轉，成為全球最大的智慧型手機製造商。尚巴提斯說，大陸禁售蘋果，對自己的利益遠遠大於損失。

據悉，美國商務部原本稱對中興通訊下達的禁令，沒有轉圜，但據《華爾街日報》引述一名美國商務部高級官員稱，雖然根據法規，中興通訊並沒有行政上訴的權利，但美國商務部已經批准，在不久的將來透過非正式程序接收中興通訊遞交的補充證據。

(中國時報)