索羅門海底電纜 華為出局

2018年04月22日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國為防堵大陸高科技業發展，不僅對中興通訊發布7年禁制令，還點名華為、中興、聯想3大陸企涉嫌從事經濟間諜活動。近日又傳出，華為原負責承建澳洲至索羅門群島間4000公里的海底光纖電纜工程，結果遭到澳洲政府推翻，因而正式出局。

澳洲總理滕博爾本周公開表示，澳洲將資助建設雪梨至索羅門群島之間的海底網路光纖電纜，以取代陸企華為的競標。據了解，美國方面曾向澳洲施壓，指如果讓華為建設光纖網路，將影響美澳安全合作關係。

據《華爾街日報》報導，正在英國倫敦出席大英國協政府首腦會議的滕博爾會晤索羅門群島總理等南太平洋領袖後，澳洲政府於當地時間19日宣布承建上述工程。這項工程最初由亞洲開發銀行資助，估計預算規模為7000萬美元（約台幣20.3億元），之後索羅門方面宣布將交由華為承建，亞開行則因透明度受到質疑，決定退出。如今澳洲將負擔大部分工程費用，光纖連接的索羅門群島和巴布亞紐幾內亞也將分擔部分費用。

「華為海洋網路」發展不到10年時間，已經贏取了4萬公里的海底光纜工程合約，足可圍繞整個地球，但華為的野心卻在南太平洋遇上挫折，因為澳洲正對大陸在其後院的滲透進行反擊。

澳洲在2012年已禁止華為參與國家寬頻網路的競標，原因是怕國家安全出現漏洞。索羅門群島地處澳洲東北，基礎通信長期依靠衛星，但受氣候影響信號不穩，寬頻嚴重匱乏，通信成本高。索羅門群島為台灣邦交國，與大陸並無外交關係。

(中國時報)