查理王子 大英國協元首繼承人

2018年04月22日 04:10 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

20日大英國協成員國首腦峰會上，各國領袖決定接受英國女王伊莉莎白二世的提議，同意讓英國王儲查理王子成為下任國協元首。但如今已70歲的王儲，還必須等到母親退位，他繼任王位後，才能正式成為大英國協元首。

此外儘管外界認為英國有機會藉本次峰會拉攏成員國，但有分析指出大英國協許多成員國跟英國經貿關係其實不夠緊密，難以藉由拉攏國協成員彌補英國脫歐。

本次大英國協成員國峰會於19和20日舉行，是睽違20年後首度在英國舉辦，主題為「邁向共同未來」。英國女王19日向另外52個成員國致詞時，首度談到國協元首繼承人議題。

她表示自己從21歲就立志一輩子為國協服務，此後經歷一段非凡的旅程，「我誠摯希望大英國協繼續帶給未來世代穩定與傳承，並有朝一日決定由威爾斯親王（查理）繼承由我父親於1949年（國協正式成立）開展的重要工作」。女王21日慶祝92歲生日。

查理先前向出席各國領袖致辭時也趁機表態，稱自有記憶以來大英國協已是他人生的基本部分，現代的大英國協也具有重要角色，希望本次峰會讓大英國協各成員國重建關係，為各國面對的問題找出可行解決方案。

雖然有部分人士主張國協元首並未規定世襲，應由各成員國領袖輪任。但與會的成員國領袖20日商討後，仍決定按照英女王意願，由查理當元首繼任人。

外界認為，這次峰會是英國重新與國協成員國重建密切關係的契機，尤其在貿易與外交政策上鞏固英國在全球的地位。但大英國協各國僅占英國貿易額9％，遠少於歐盟市場的43％，英國媒體《獨立報》更指出，即將取代英國成為國協內最大經濟體的印度，與德國和比利時的貿易量都超過跟英國的。

所以即便成員國與英國仍保有文化及政治等聯結，仍不代表他們會開放金融或零售等領域給英國公司。

(中國時報)