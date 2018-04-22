富豪愛美魔女 傻傻被坑1億

2018年04月22日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

美魔女陳昕琳最喜愛的愛瑪仕皮包。（孟董提供）

涉嫌詐騙孟姓科技董座1億多元的美魔女珠寶商陳昕琳。（讀者提供）

自稱珠寶商的45歲美魔女陳昕琳，先後以父親換肝、母親到大陸換心等藉口，向交往中的孟姓前科技公司董座騙取1060萬元，事後辯稱是要試探孟董是否愛她？孟去年發現真命天女和他交往只是為了錢，憤而提告，也對自己閱人無數卻被愛沖昏頭，直嘆：「真是太傻了」！

65歲的孟姓董座與妻子分居後，2011年在某抗衰老診所遇見，自稱家族在逢甲夜市附近有20億元土地、哥哥是銀行副總、自己是珠寶商的陳昕琳。孟受訪時自嘆愚蠢，和陳交往6年共被騙超過1億元。

為她買房 付千萬醫藥費

孟姓董座說，陳女穿著相當樸實，看起來不像是敗金女，約會幾次後對她越來越有好感，加上陳女表示做珠寶生意，且擁有上億元珠寶將低價出售，若買下投資可獲豐厚利潤，讓孟董誤以為女友理財投資眼光獨到而掏錢資助。

為取信孟男，陳女還在土城成立珠寶公司，並邀孟董擔任股東，再以存放珠寶等理由，慫恿孟董出資2000萬在北市八德路二段買房。由於女友金流不尋常，孟董2015年間一度懷疑遭騙並停止資助，但陳女卻改以父母身體差要換心、換肝等話術，讓他一時心軟，到2017年，三度匯出共1060萬為女友雙親治病，沒想到連這也是一場騙局。

交往富商 同時另嫁別人

孟董去年中意外發現陳女所言全是謊話，6年來的金援都被拿來買奢侈品，八德路豪宅不僅放了珠寶，還有上千件精品服飾及皮草，鞋架上擺滿了上百雙名牌鞋，還有不少陳女獨鍾的「愛馬仕」皮包飾品。

更讓孟董火大的是，兩人交往期間，陳女竟瞞著他與另名男子結婚，豪宅登記在妹夫名下。孟提告後才驚覺，陳女口中價值上億元的珠寶，鑑定後僅有百萬價值。

對於一再騙錢，陳女庭審時辯稱「只是要試探他還愛不愛我，沒有要詐欺的意思」，還說，自認與孟是夫妻關係，孟會照顧她一輩子，「這樣是資助金錢，我覺得不算詐騙」。因陳女已賠償1060萬，新北地院依3個詐欺罪判陳女合併執行1年2月徒刑，可易科罰金，緩刑2年。

3個詐欺罪 1年2月徒刑

孟董委任律師表示，交往期間陳昕琳另以其他名目騙走1億74萬元，仍有9014萬未還，法院量刑太輕，已提出上訴，呼籲其他受害者出面，揭穿美魔女的假面目。

(中國時報)