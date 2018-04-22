雲林爆禽流感 撲殺3萬雞禽

昨日雲林西螺傳出禽流感確診案例，分別撲殺2萬5657隻土雞和4984隻家禽。（防檢局提供）

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中國時報
╱台北報導

又傳禽流感確診案例！雲林縣西螺鎮1家土雞場和台西鄉1家鴨場家禽，21日分別確診H5亞型及H5N2亞型高病原性禽流感，分別撲殺2萬5657隻土雞和4984隻家禽，今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例增至65例。農委會動植物防疫檢疫局說，目前天氣變化大，仍處禽流感高峰期，要到5月過後疫情才會明顯趨緩。

這次西螺鎮土雞場是民眾向雲林動植物防疫所檢舉才爆發，防檢局籲業者，當發現禽隻有異常死亡，或飲水及產蛋下降情形時，要立即通報防疫機關，否則若被發現隱匿疫情未主動通報，將依動物傳染病防治條例裁罰5至100萬元，且撲殺禽隻不補償。

依防檢局統計，歷年1至4月禽流感疫情確診及撲殺狀況，2015年927場、撲殺486萬1776隻；2016年29場、撲殺18萬9878隻；去年128場、撲殺126萬450隻；今年65例，撲殺50萬3699隻。防檢局認為，這顯示3月以前實施的鴨上市前檢測奏效，讓今年禽流感疫情得到一定程度的控制。

每年冬季是禽流感疫情好發期，目前時序將步入夏季，按理禽流感疫情將趨緩，但目前約兩到3天就有1起確診案例；案例出現狀況仍頻繁，防檢局副局長施泰華解釋，目前天氣變化仍大，要到5月夏季來臨，氣候穩定後，疫情才會漸漸降溫。

防檢局提醒業者，防範禽流感須做好門禁管制及生物安全，進入禽場或不同禽舍前，須更換場內工作服、鞋或使用拋棄式防護衣、鞋，並使用肥皂將雙手洗淨及工作鞋浸泡消毒水後，才可進入場內；運禽（蛋）車、飼料車、化製車、一般訪客車輛、箱籠、器具等，都須要經過嚴密的消毒，才可入場。

(中國時報)

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