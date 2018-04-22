為扁平反 陳師孟愈描愈黑

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中國時報
／台北報導

監委陳師孟以「為扁平反」之名連番敲打司法體系，甚至以司法節慶祝活動的表演節目嘲扁作為追打標的，法界認為，陳師孟的作為一再深烙陳水扁的貪汙行為，才是對扁最大的嘲諷。

即將因「表演編導」被陳師孟約談的台灣高檢署退休檢察官慶啟人說，陳師孟隨便找個理由就來調查，從而脅迫司法，應該在妨害司法公正罪中列入監委越權調查的犯罪行為。

法界人士指出，陳師孟是留學美國的經濟學博士，屬於高知識分子，對監委能夠行使的職權豈有不知之理？扁所涉諸多貪汙案，並非全部判決有罪，機密外交款等3案都是無罪定讞；國務機要費案也發回更審，因扁稱病而停頓，顯見法院是根據證據法則來審判，哪裡是司法節表演內容就能影響。

扁的貪汙犯行是經美國司法互助認定，維吉尼亞州凱斯威克及紐約的房產是經美國法院拍賣，150萬美金收益交還台灣。法界人士說，陳師孟是留美博士，美國法院的認定結果，也認為是台灣區區一場話劇表演就能被影響？對這許多事證，陳還要一次次用無厘頭的方式來剝開扁的貪汙犯行，真正嘲諷、揶揄陳水扁的，恐怕是陳師孟自己。

慶啟人指出，陳師孟用監委的權力去脅迫司法人員，才是意圖影響司法及檢察官辦案。居高位者應該節制、依法行使自己的權力，不可一旦身居高位就為所欲為，司改國是會議決議訂「妨害司法公正罪」，監委隨便找個理由就來調查，越權調查脅迫司法，應該列入妨害司法公正罪。

(中國時報)

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