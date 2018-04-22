14嫌上銬拘提 應訊串證卸責

2018年04月22日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

48名在波蘭涉及電信詐騙的台籍涉案人，被羈押3個月後遭驅逐出境分兩批返台，苗栗地檢署檢察官廖倪凰指揮警方到機場拘提帶回苗栗偵辦，第一波34人除1名孕婦10萬交保外、33人因有逃亡、滅證、勾串及反覆實施詐欺犯罪之虞，21日聲押獲准；第二波14人檢方複訊後，涉案孕婦同樣10萬交保，另13人聲請羈押。

苗檢主任檢察官陳宏兆說，本案另爆發要酒不成調戲空姐疑雲部分，因未收到申告或檢舉，沒有新進展。首波34名犯嫌20日被依詐欺、洗錢及組織犯罪陸續移送後，經7位檢察官分頭偵訊，當天深夜11時聲羈33人，苗栗地法昨日凌晨經3小時的聲押庭，清晨5時許裁定全部收押禁見。

檢方強調，本案犯嫌當初被查獲羈押時，我駐波代表處即前往探視，雙方司法單位密切協調取得卷證，掌握所有狀況，並促成犯嫌返台接受調查。國人赴歐洲地區組成的跨國詐騙集團，不論先前在斯洛維尼亞或今年初在波蘭攻堅破獲的集團，成員分工細膩，也找了在地人掩護，方便尋覓機房據點並合作向大陸人民詐騙，波蘭舞者也是女模米卡就是典型例子，過去1年詐騙不法所得逾6000萬。

在斯、波2國破獲詐騙集團過程，檢警從1名休學高職生與家人失聯通報協尋開始追查，後發生嫌犯不耐長待海外機房跳樓逃逸求助外交單位事件，抽絲剝繭發現，2人都加入詐騙集團赴東歐「深造」，進而啟動檢警跨國查緝行動，一度上演兩岸搶人戲碼，我方擔心搶輸大陸丟了政府的面子，先前已低調帶回活動斯國的犯嫌。

檢警調查，集團成員以牽涉金融或稅捐案件為由，向大陸人民詐騙勒索錢財，但48名涉案人羈押波蘭期間恐已串供，幾乎都否認詐騙，辯稱從事網路博弈或出國旅遊無端蹚渾水，口徑一致，但如何下注、額度多大？全數推給靳姓等幹部，供詞避重就輕。

(中國時報)