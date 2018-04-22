14嫌上銬拘提 應訊串證卸責

遭波蘭驅逐出境的第二波電信詐騙集團成員14人，21日被上銬帶回苗栗縣警局偵訊，而前一波有33人被裁定收押禁見。（陳慶居翻攝）

友善列印
中國時報
／苗栗報導

48名在波蘭涉及電信詐騙的台籍涉案人，被羈押3個月後遭驅逐出境分兩批返台，苗栗地檢署檢察官廖倪凰指揮警方到機場拘提帶回苗栗偵辦，第一波34人除1名孕婦10萬交保外、33人因有逃亡、滅證、勾串及反覆實施詐欺犯罪之虞，21日聲押獲准；第二波14人檢方複訊後，涉案孕婦同樣10萬交保，另13人聲請羈押。

苗檢主任檢察官陳宏兆說，本案另爆發要酒不成調戲空姐疑雲部分，因未收到申告或檢舉，沒有新進展。首波34名犯嫌20日被依詐欺、洗錢及組織犯罪陸續移送後，經7位檢察官分頭偵訊，當天深夜11時聲羈33人，苗栗地法昨日凌晨經3小時的聲押庭，清晨5時許裁定全部收押禁見。

檢方強調，本案犯嫌當初被查獲羈押時，我駐波代表處即前往探視，雙方司法單位密切協調取得卷證，掌握所有狀況，並促成犯嫌返台接受調查。國人赴歐洲地區組成的跨國詐騙集團，不論先前在斯洛維尼亞或今年初在波蘭攻堅破獲的集團，成員分工細膩，也找了在地人掩護，方便尋覓機房據點並合作向大陸人民詐騙，波蘭舞者也是女模米卡就是典型例子，過去1年詐騙不法所得逾6000萬。

在斯、波2國破獲詐騙集團過程，檢警從1名休學高職生與家人失聯通報協尋開始追查，後發生嫌犯不耐長待海外機房跳樓逃逸求助外交單位事件，抽絲剝繭發現，2人都加入詐騙集團赴東歐「深造」，進而啟動檢警跨國查緝行動，一度上演兩岸搶人戲碼，我方擔心搶輸大陸丟了政府的面子，先前已低調帶回活動斯國的犯嫌。

檢警調查，集團成員以牽涉金融或稅捐案件為由，向大陸人民詐騙勒索錢財，但48名涉案人羈押波蘭期間恐已串供，幾乎都否認詐騙，辯稱從事網路博弈或出國旅遊無端蹚渾水，口徑一致，但如何下注、額度多大？全數推給靳姓等幹部，供詞避重就輕。

(中國時報)

病患洩憤 向振興醫院丟汽油彈

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。