新竹縣 尖石鄉－馬告飄香 蔥抓餅包著吃

2018年04月22日 04:10 中國時報 （邱立雅）

新竹縣尖石鄉宇老為前往鎮西堡、司馬庫斯必經之處，其中宇老觀景台更是遊客停留熱點，站在觀景台上飽覽玉峰村、秀巒村美景，讓人心曠神怡。觀景台附近有許多在地小吃，其中「孟榆小舖」的馬告香腸，是遊客必吃美味，甚至還開發出蔥抓餅包香腸的新吃法。

「馬告」即所謂「山胡椒」，擁有特殊的香氣，是原住民料理常使用的香料。近年來馬告入菜頗為流行，甚至全台各地都有原住民自製馬告香腸。「孟榆小舖」是老闆娘陳孟榆一手打造的「原味」小吃攤，4年前辭去山下餐飲業工作，回到山上創業，販售自製的馬告香腸。

「花了1年時間調整口味。」陳孟榆說，一開始的產品「真的不好吃」，但她用心調整，找全家人不斷試味道，終於找到心目中最完美的配方比例，就沿用至今。

由於馬告1年中僅7月才有，陳孟榆挑選野生的馬告立刻冷凍保鮮，再調配肥瘦比為7比3的溫體豬肉，讓馬告香氣提升豬肉甜味，相得益彰但不搶味，油滋滋的香腸剪成花瓣狀，飄香誘人。

陳孟榆說，許多單車客騎到山上很餓，覺得只吃香腸沒有飽足感，她突發奇想，開發出蔥抓餅包馬告香腸，意外成為熱門組合，不少人都指名要吃這款特殊搭配，成為店內熱銷商品。

地址：新竹縣尖石鄉玉峰村1鄰1號

電話：0963699723

營業時間：周末與國定假日，上午8點至售完為止

價格：蔥抓餅包馬告香腸40元

(中國時報)