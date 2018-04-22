高雄市 三民區－台式下午茶 熱賣50年

2018年04月22日 04:10 中國時報 林宏聰 ）

高雄市三民區保安宮前「新大港香腸」堅持古法，連攤車、桌椅都讓人像走進時光隧道，50年不變，儘管直接露天掛曬的大串香腸如今看來不見得合乎時宜，但高雄老饕絲毫不在意，每天攤子一開，照樣大排長龍。

說「新大港香腸」是高雄人的下午茶絲毫不為過，攤子就位在十全一路與孝順街口保安宮廟埕，每天下午2點開張，賣到晚上7點半，經常生意太好，香腸、大腸賣光而提早打烊。

白鐵打造的攤位不太起眼，但長長人龍讓你一眼就看到，4、5名工作人員分派烤香腸、烤大腸、點餐、收錢，仍忙的不可開交。顧客以外帶居多，攤子旁也擺放2張紅色方桌、幾張鐵椅，坐著吃還能享受一旁排隊人潮投射過來的羨慕眼光。

「新大港」香腸用料實在，肥瘦比例恰到好處，並有別於常見的香腸配蒜頭吃法，業者提供自製醃蘿蔔、小黃瓜片，爽脆清甜的口感更有解膩效果；若想更有飽足感，可以選擇俗稱「大腸告煙錢」的大腸包小腸，除了好吃的香腸外，大腸有彈性卻又不過韌，一咬就斷，內填的糯米也不會太硬，彈牙並透出煙燻香氣，加上醃蘿蔔、小黃瓜片，深受在地人喜愛。

地址：高雄市三民區十全一路、孝順街口保安宮廟埕

電話：0975028798

營業時間：下午2點至晚間7點半，每月第2、4周的周二公休

售價：香腸25元、大腸包小腸45元

(中國時報)