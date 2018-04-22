台中市 西區－家傳3代 浪子獨門醬料銷魂

2018年04月22日 04:10 中國時報 陳淑芬 ）

台中市向上市場的「胡記大腸包小腸」，使用的香腸是阿公傳下來1甲子的古早味，獨家肥瘦比例吃起來香嫩不油膩，且配料蒜末粒、酸菜、菜脯及刨絲小黃瓜，全是老闆胡東瑋自己動手作。胡東瑋說，希望能用阿公傳下來的香腸打天下，也證明自己不再是早年那個遊手好閒的壞孩子。

40歲老闆胡東瑋是霧峰市場老豬肉攤第3代，家裡經營豬肉攤60年，也自製香腸，他說自己以前遊手好閒，2年前驚覺父母年紀大了，決定洗心革面，向固定買自家香腸的大腸包小腸攤商拜師學手藝，1年前在向上市場開業，還改良師傅手法，自製獨家醬料走出不同口味風格。

胡東瑋說，他選用豬油製手工米腸，搭配家傳原味及辣味香腸，用紅木炭火烤添加香氣，所有配料更是自己炒製，衛生又有好口味；剪開烤好的米腸，塗上醬料，再俐落舖上自炒蒜末粒、酸菜、菜脯及刨絲小黃瓜，最後加上香腸，也可應客人要求加辣椒，單點米腸也加配料，就是希望客人吃得高興。

「賣大腸包小腸，等於幫家裡推銷香腸。」胡東瑋笑說，不少熟客也向他訂購生香腸，逢年過節自用送禮兩相宜。

地址：台中市西區中美街189號前

電話：0931662335

營業時間：下午4點至晚間11點半

售價：大腸包小腸50元、香腸及米腸

各25元

(中國時報)