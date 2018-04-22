福隆沙雕季登場 76作品吸睛

2018年04月22日 04:10 中國時報 李其樺 ／新北報導 ／新北報導

2018年福隆國際沙雕藝術季21日在新北市貢寮福隆海域登場，今年主題是「金沙奇航-愛與勇氣的冒險之旅」，有來自13個國家的沙雕師創作出76件沙雕作品，即日起伴隨海灣旅遊年活動展出至7月15日止，吸引遊客目光。

4主題體驗藝術之旅

今年福隆國際沙雕藝術季由觀光局東北角風管處和福容大飯店聯合舉辦，21日上午在福隆海水浴場舉行開幕式，福隆國小帶來氣勢磅礡的「節令鼓陣」表演，展現福隆沙雕11年逐夢踏實歷程，今年接續以「活力沙舞」的藝術饗宴帶出沙雕盛會。

東北角風管處長陳美秀表示，今年邀請美國、加拿大、荷蘭、比利時、義大利、葡萄牙、俄羅斯、印度、多哥、中國、台灣、日本及韓國等13國28位沙雕藝術家共襄盛舉，各自創作出造型精美絕倫的沙雕作品。

顛倒 具視覺趣味效果

「金沙奇航」規畫4個以海洋探險為主題的沙雕展示區，遊客漫步其中，有如一頁頁的航海地圖前進，從「航海起源」出發到台灣特色島嶼，航向世界島嶼，最後進入東北角海底之城，讓民眾體驗豐富的藝術生態旅遊。

陳美秀指出，今年的主沙雕以「顛倒」為主題，高達10公尺，共投入10名以上沙雕師耗時15天完成，以鏡像手法呈現鏡中上下及左右皆顛倒的對稱城市，極具視覺趣味效果。

另外，今年主題沙雕作品標示有QRcode，可用手機掃描聽取英、日、韓3種語音導覽，也貼心舖設無障礙木棧道推動友善的旅遊環境服務，讓遊客悠然穿梭感受福隆沙雕的美麗與熱情。

福隆國際沙雕藝術季展出期間，民眾除了可自行開車，東北角風管處也在鹽寮海濱公園、龍門運動公園、龍門露營區停車場和福隆遊客中心安排免費接駁車，於活動期間例假日行駛，呼籲遊客善加利用。

(中國時報)