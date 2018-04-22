林智堅拚連任 首重世代交替

2018年04月22日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市長林智堅12人「幸福團隊」21日正式成軍，其中6名由幕僚組成的新人小組，被視為林智堅栽培新血及世代交替的重要指標，民進黨立院黨團總召柯建銘親自出馬站台，喊出「世代合作、幸福接力」口號，爭取選民的認同；林智堅此舉大有複製2014年花媽推出菊系子弟兵、「六小福」全部當選市議員的影子。

6幕僚投入議員選戰

柯建銘日前公開表示將轉任不分區，區域立委席次交由議員鄭宏輝接棒，昨特別強調世代交替，指新竹市現面臨市長連任、議員選戰的重要戰役，組成老中青三代幸福團隊，共同承擔建設的重責大任。

這次提名12名議員人選，包含現任6名議員爭取連任，分別為東區鄭貴元、曾資程、劉聲正，南區施乃如，北區李妍慧，香山區林盈徹。

另外6名新人則分別擔任過市府局處首長或林智堅、柯建銘幕僚，包括市長林智堅前辦公室主任賴稟豐及劉康彥、前祕書曾文濤及陳建名，前社會處長陳雪慧，立委柯建銘特助鄭美娟，老幹新枝並茂，以世代合作延續施政效率。

民進黨竹市布局成形

相較藍營為提名問題鬧得沸沸揚揚，民進黨在新竹市布局堪稱迅速又確實，史無前例推派「1/2新人，1/3女性，1/4客家人」的「黃金組合」，林智堅布局地方政壇，提攜新世代，也與資深議員接軌，組成幸福團隊。

「共同實踐幸福工程！」林智堅表示，12名候選人無論是資深老將或新秀，在政治工作上都累積相當豐富的經驗，他尤其肯定6名新人過去擔任幕僚的用心，彷彿看到他當初出茅廬時的影子。林智堅步入政壇前，曾任柯建銘特助多年，師出同門的鄭宏輝也當過柯的助理，早林一步進入議會，鄭美娟接棒林智堅擔任柯的助理至今，3人互以師兄妹相稱，如今分別將挑戰市長連任、區域立委及市議員。

(中國時報)