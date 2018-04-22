大甲媽回鑾彰化 搶轎爆衝突

今年大甲媽祖神鑾由工作人員抬高，鑾轎從台中市議會議長林士昌及他高齡90歲的母親林吳花頭上而過，庇佑長輩「身體健康、呷百二」。（台中市議會提供）

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中國時報
／連線報導

「大甲媽轉來囉！」大甲媽祖21日凌晨回鑾行經彰化市，卻爆發4起推擠衝突，警方出動霹靂小組當場逮捕。媽祖鑾轎沿海線進入「大烏龍」，並停駕在台中市議會議長林士昌服務處，民眾蜂擁鑽轎腳，現場鑼鼓喧天；副議長張清照在服務處以最強卡司迎接媽祖，22日回駕鎮瀾宮安座。

兩派人馬 趁亂互毆

大甲鎮瀾宮媽祖回鑾21日凌晨，於彰化市再爆流血衝突，滋事分子趁亂鬧事，民族路爆發黑、白衣人互毆；凌晨1點多走到彰化市中山路，又發生兩派人馬爭搶轎。警方出動霹靂小組，當場逮捕26歲洪姓和24歲蔡姓男子，依妨害公務和傷害罪嫌送辦。

鎮瀾宮媽祖鑾轎於下午1時許抵達龍井區，停駕在台中市議會議長林士昌服務處，林士昌推著坐輪椅高齡90歲的母親林吳花鑽轎腳。為響應環保首次燃放電子鞭炮相迎；信徒扶老攜幼帶著祈福衣物跪地趴拜，長輩及家長抱著嬰幼兒一起鑽轎腳求平安。

台中市副市長林陵三率多位一級主管特地來迎媽祖，國民黨台中市長參選人立委盧秀燕、顏寬恒及多名市議員到場共襄盛舉。

藝人嗨唱 恭迎鑾轎

副議長張清照於清水服務處設香案恭迎媽祖鑾轎，並請藝人來嗨唱，現場還免費供應飲料點心；張清照說，有不少年輕人跟著遶境，今年服務處特別舉辦活動讓粉絲有參與感，只要到服務處打卡拍照就送精美好禮。

鎮瀾宮媽祖20日回鑾經過彰化大村鄉，鎮瀾宮董事長顏清標戴斗笠騎重機，信徒紛紛拍照，連義警也合影；事後網友在批踢踢實業坊批「顏前立委騎機車沒戴安全帽」；員林警分局依逕行舉發程序，就影像對車主開單500元。

(中國時報)

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