白河蓮鄉 蓮田消失50公頃

2018年04月22日 04:11 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

2018白河蓮花季下個月就要登場，較早種植的蓮田目前已陸續可見蓮花綻放身影，然而，受到春雨較少且水情不佳，以及農委會對地補貼政策等變數衝擊，之間就有農民選擇領取補助轉作水稻，加上缺水，有些農民索性不種，估計今年蓮田面積比去年減少約50公頃，多少影響蓮鄉花海美麗景致。

花海美景 大打折扣

白河素有蓮鄉美譽，隨著白河蓮花季腳步接近，逢假日就有不少民眾及攝影愛好者前來賞蓮，但近年也面臨氣候、人工難覓，產業成本增加等問題，多年來大約維持300多公頃面積，這2年，又有農民選擇轉作稻作，加上水情吃緊，擔心水源不足，今年乾脆不種了，公所統計，大約剩下250公頃左右，分布在白河、大竹、玉豐等主要賞蓮區。

吳姓蓮農表示，蓮花與水稻不同，在種植期間，都要保持逾10公分高的水位，有些以觀光為主的蓮田甚至就像個小水塘，不過，現在水情不佳，嘉南農田水利會針對一期稻作實施供8停8措施，連帶影響蓮田水源，不少農民都已經改用自家水井灌溉，但沒有水井的農民，只能希望老天能夠降下甘霖，賞口飯吃。

盼降甘霖 賞口飯吃

白河地區農民長期配合政策，栽種傳統產業蓮子作為主要的經濟來源，因屬於特色產業，農委會每公頃可補助2.5萬元，但天候會影響蓮子產量，採蓮、剝蓮工人也逐漸老化凋零，還有進口蓮子低價競爭，再加上其他轉作的選項，若無對策，恐怕未來花海美麗景致只會再往下滑。

(中國時報)