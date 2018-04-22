千人包便當 藍綠同場較勁

2018年04月22日 04:10 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

由台東縣客家文化發展協會、立委劉櫂豪、議員洪宗楷主辦的「共下食飯篼」活動，21日吸引近千人參與包便當、享用客家美食，雖然是民進黨的「主場」，不過代表國民黨參選台東縣長的饒慶鈴，也到會場中與民眾握手致意，劉、饒2人在會場中近身肉搏爭取選民支持。

劉櫂豪母雞帶小雞

台東縣長選舉已經呈現藍綠對決的態勢，共下食飯篼活動由客委會指導、台東縣客家文化協會主辦，劉櫂豪發揮母雞帶小雞的氣勢，率領參選台東市長洪宗楷、議員、市民代表等民進黨籍候選人，幾乎全員到齊爭取選民支持。

不過饒慶鈴則孤軍深入敵營，與參與活動的民眾握手、拍照樣樣來，展現親民作風，2人同場互別苗頭，炒熱縣長選舉。

饒慶鈴親民尬到底

劉櫂豪表示，活動以推廣客家文化為主，因此也歡迎其他政黨民眾參加，台東的客家文化豐富，但還是要持續推廣、傳承，讓更多民眾認識了解，包飯篼、食飯篼，從飲食認識客家文化。但他也強調，重視文化傳承的政黨，將能獲得更多民眾的支持。

飯篼是客語便當之意，共下食飯篼意即一起吃便當，活動由主廚準備客家特色料理，包括梅干扣肉、客家小炒、南瓜鹹蛋等菜色，讓民眾自己包便當、享用客家美食，吸引近千民眾參與，現場熱鬧滾滾。

(中國時報)