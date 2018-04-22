員山冷水坑候車亭啟用 老人家開心

2018年04月22日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣員山鄉中華村冷水坑因地處偏遠，每天行經公車雖不到10班次，但村內老人家大多得仰賴公車出入，過去老人家們只能站在路邊站牌等車，實在非常辛苦，在眾人協力下新候車亭21日啟用，居民們都感到很開心，終於能有個舒適且安全的候車環境。

員山鄉中華村冷水坑因人口數不多，老人家又占了相當高的比例，公車是當地居民極度仰賴的交通工具，原本只在路邊豎立簡易公車站牌，老人家不僅得站著等車，還要飽受風吹雨淋日曬。

經社區發展協會爭取，在「宜蘭縣社區規畫師駐地輔導計畫」協助下，新完成1座能遮風避雨、另設有座位的候車亭，並在21日舉行揭牌啟用儀式。雖然只是1座候車亭的小事情，但對當地居民來說卻是件值得慶賀的大事情，居民們都相當開心，紛紛到場一同慶賀。

中華社區發展協會理事長陳明華說，冷水坑不僅候車環境不佳，道路也不寬敞，來往許多大型車輛，加上車速很快，長輩們等車時不僅辛苦更是危險，大家期待已久的候車亭啟用也讓老人家能夠安全候車。

員山鄉長江永和表示，希望再透過眾人之力，讓這座候車亭進一步改造成為具有當地特色且更美觀的候車亭，讓候車亭除了實用性，另能促進地方上的觀光發展，甚至變成地方上的休息、打卡熱點。

(中國時報)