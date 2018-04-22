龍岡米干節 潑水祈福迎好運

2018年04月22日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

「2018龍岡米干節潑水祈福潑水節」21日在中壢區龍岡大操場登場，眾人彼此潑水，象徵洗淨一切惡運和過去不好的事，並為新的一年祈福的習俗，此外還有火把節、長街宴等系列活動，歡迎民眾體驗。

米干節起源於當年在雲南打仗的異域孤軍，在雲南奮戰10多年後撤回台灣，也把當時在雲南等地生活的習慣帶回來。米干節潑水祈福潑水節於21日及22日下午2時30分舉辦，此外22、28、29日晚間6時起至9時依序將舉辦水花之夜、雲南之夜、火把晚會。

桃園市長鄭文燦21日參加潑水節活動，也遭潑滿身溼。因潑水節也有不少中壢、平鎮區的市議員參選人到場，鄭文燦也笑說，誰被潑得愈溼，當選機會就愈大。鄭文燦也說，往年大家都朝他潑水，他也希望大家都能同樂。

鄭文燦表示，潑水節是泰語民族特有的過年，而在佛教教義裡「水」是潔淨的象徵，更代表生命的源頭，透過潑水去除厄運，帶來好運，一方面平安祈福，也讓大家同歡共享。

此外活動壓軸的長街宴將於29日登場，由在地店家端出特色菜餚，此外還有雲南少數民族特有的上菜方式「跳菜舞」，要讓遊客感受到滿滿的雲南文化。雖然長街宴已報名額滿，但現場仍有「限定版雲南風味飯包」及「簸箕飯野餐盒」，歡迎遊客參加。若要參加活動，期間有免費接駁車，上午10時起從中壢火車站後站發車往返會場，約20分鐘1班次。自行開車到中壢區龍岡路3段460巷，工作人員引導停車。

(中國時報)