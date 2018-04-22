高市新人事 蔡復進任副市長

2018年04月22日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高市代理市長許立明21日發布小內閣人事令，原農業局長蔡復進升任副市長，原都發局長李怡德轉任經發局長，研考會主委由研考會專門委員柯芷伶接任，農業局長則由副局長鄭清福接任、都發局長由副局長王啟川接任，下周二布達交接。

依慣例，除了人事、政風、警察、消防局等「一條鞭」機關外，其他局處長隨市長陳菊總辭，之後再全部回聘，而許立明代理市長後空出1個副市長職缺，21日宣布由蔡復進接任，陳菊18日與岡山農會歡送餐敘中，已向地方農業界人士透露這人事安排。

60歲的蔡復進具農業、工務專長之外，也熟產業行銷，創意十足，農業局長任內打造「高通通」農業吉祥物、型農培訓班，並搶攻外銷市場，縣市合併7年讓高雄農產值成長率高達49.11％，優於台灣地區平均40.77％。

許立明指出，蔡復進基層農政文官出身，熟悉原縣區農漁業脈絡，由他擔任副市長凸顯市府重視農業，期盼未來借重他的專業及行政能力，弭平城鄉差距。

此外，原高市經發局長曾文生擔任經濟部政務次長，遺缺將由原高市都發局長李怡德轉任，市府面臨接下來亞洲新灣區、和發園區等重大開發案趕工，李怡德身兼重任。

而農業局長遺缺，由現任副局長鄭清福接任，都發局長由現任副局長王啟川接任。

原市府研考會主委劉進興隨陳菊北上，由研考會專門委員柯芷伶升任主委，她是英國倫敦政經學院都市設計及社會科學碩士，曾任2009世運基金會行銷企畫專員，長期在新聞處、市長室、研考會擔任幕僚，熟悉市政發展。

(中國時報)