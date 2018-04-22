中原生飆設計 用創意裝飾校園

2018年04月22日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

希望學生在自然情境中培養創意！中原大學內設計系課程「設計發展與細部」，讓學生在校園內實作、設計13座微型裝置，強調與光、風、雨及校園的關係，也希望學生們用創意裝飾校園。

中原大學室內設計系老師張懷文在課程中推出V.ing with N.空間裝置展，希望學生們表達出「人與環境的互動」。他說，有別於設計學院中日常模型材料建構的設計訓練。他希望學生們利用光、風、雨、夜間的星星、每天經過的樹林與自己最愛的角落，都變成了素材之一。

張懷文又說，為了讓學生有最真實的實作創作與經驗，因此請來許多廠商進行無條件的贊助，希望讓學生們專心創作而無後顧之憂，正努力為這些作品尋找下一個展出場地，希望能把環境互動的概念帶到更多地方，傳達「設計行動」的理念。

學生曾琪家的作品「Wind Catcher」，嘗試創作空間，讓人待在裡面，感受到風的存在。曾琪家說，設計課都是用畫或模型將空間呈現出來，這是她首次將自己的設計做出來，很有挑戰性！「因為理想跟實際總是有差距，盡可能維持『跟風互動』的本質，將包圍的型態做出來。」

室設系主任倪晶瑋表示，國內日趨激烈的市場競爭，中原室設的教學，除網羅業界菁英設計師到校任教外，更著重學生創意與實作的整合發揮。希望學生可以在每日生活的校園中，以創意回應這個空間。

(中國時報)