經典老歌演唱會 千人同歡

2018年04月22日 04:11 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

蔡衍明愛心基金會、中國時報與中天電視從2013年起，年年舉辦全台巡迴公益演唱會。21日第75場次在南投縣文化局登場，演藝廳湧進千人。副縣長陳正昇、縣議員張維華都說，藉由音樂會陶冶藝術素養與美德身心，看見旺旺集團的用心。

蔡衍明愛心基金會主任周哲仁表示，旺旺中時公益演唱會開辦以來，已逾8萬人參與、3000多名鐵粉如影隨形。各縣市文化、社會、民政、環保等局處，對旺旺集團用音樂娛樂建立企業推廣社會良善風氣口碑，給予肯定讚許。

2018年旺旺中時公益演唱會以「向全國志工致敬」為軸。主辦單位蔡衍明愛心基金會除藉活動慰勞志工朋友，更期望傳遞「今天我顧人、明天人顧我」社服概念；秉持奉獻社會的心，跟著旺旺加入志工的行列。

南投場在文化局長林榮森支持下順利登場。社會及勞動處長陸正威邀請400位志工、縣議員張維華邀請100名志工、消防局與警察局各邀請100位義消或義交參與演唱會活動。

與會除陳正昇、陸正威與林榮森，中國時報發行部副理梁俊華、消防局長林聰吉及縣議員賴燕雪共襄盛舉。

模仿天王梅東生擔綱主持，金鐘歌王黃品源、勵志歌王阿吉仔、金曲二重唱大百合、原住民唱將江明娟及台語偶像歌手董育君、蘇宥蓉等7位藝人，為鄉親志工帶來22首經典老歌。

(中國時報)