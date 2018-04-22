響應地球日 海岸減塑淨灘

2018年04月22日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

422世界地球日前夕，台南市政府環保局21日舉辦地球日淨灘，號召民間社團近2000人合力清除黃金海岸及觀夕平台2處沙灘垃圾，鑒於近來台灣屢見鯨豚誤食塑膠物暴斃，為降低日益嚴重的海洋塑膠汙染，今年也加入減塑主題，沙灘清出的飲料杯與塑膠垃圾達300公斤，數量驚人。

南市環保局21日舉辦淨灘活動人數創新高，參與團體以玉山寶光聖堂最踴躍，達1000人，今年也有科技業員工加入，包括台積電、台灣富士離合器、台灣尼康精機等單位，還有台銀人壽保險等壽險單位也參與，民間團體約2000人，在分配的沙灘區域一起清除垃圾、漂流木，響應公益。

經過2小時揮汗清理，共清除3.4公噸垃圾，以竹架為最大宗，不過，在可回收廢棄物中，以飲料杯最多，計220公斤，塑膠類垃圾180公斤，共計回收容器300公斤。

台南市環保局表示，黃金海岸近年海岸線往後退，因此，淨灘漸漸移往觀夕平台與漁光島2處，受到近年屢屢發生鯨豚誤食塑膠類製品而暴斃事件影響，海洋減塑成為重要議題，也是淨灘最重要任務。

環保局另邀請學生參與環保教育活動，從西門實小出發沿途設點解說鹽水溪生態，推展環境教育。抵達終點觀夕平台後加入淨灘行列，從校園開始培育海洋環保觀念，請民眾共同愛護地球。

(中國時報)