新北畢業祭 新生代展創意

2018年04月22日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市文化局集結藝文領域畢業生舉辦的《青春分號；不句號。》畢業祭聯展21日開展，集結北中南14所大專院校、32系所、39檔畢業展覽，429位新生代藝術家用他們最五花八門的創意，在新北市府與各大博物館舍，打造長達5個月的藝術饗宴。

新北市文化局指出，即將畢業的新生代藝術家最需要展演平台，文化局設立這個平台，從展場空間提供、展覽規畫、文宣印製、宣傳推廣一條龍提供實質協助，今年更精選展《青春派樂地》，精選出最具特色的作品，獲選藝術家未來3年內還可申請文化局所屬館舍檔期，鼓勵畢業生持續創作。

新北市長朱立倫21日參加開幕活動時表示，這是新北市第三次畢業祭展覽活動，來自北中南14所學校、32個系所同學們精彩的作品，讓市府一樓變身展場，也期許同學們堅持理想，以對藝術的熱情來開創精彩人生。

台藝大學美術學系廖琳俐作品《失根》，乍看之下就像幾根懸浮在空中的龐大樹幹，近看才發現竟然是以茶葉、回收紙、鐵與墨所製成。廖琳俐說，樹根能不斷深入土壤，從中吸取養分，持續伸展蔓延，但失去了根，生命就沒有根基而搖搖欲墜，希望透過作品反思台灣自身處境。

文化局表示，精選展《青春派樂地》即日起在市府1樓展出至26日；新北畢業祭《青春分號；不句號。》即日起至7月18日在新北市藝文中心、美麗永安生活館、府中15新北市動畫故事館、板橋435藝文特區、淡水古蹟博物館滬水一方藝文空間、新莊文化藝術中心等館舍接力展出，將新秀熱情以及新世代創意思維傳遞給社會大眾。

(中國時報)