打造鐵道綠廊 路樹拚觀光

2018年04月22日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

日本櫻花美景聞名，國外也有不少因行道樹規畫得宜，提升觀光發展的例子，高市議員曾俊傑建議市府比照辦理，整體規畫路樹；工務局長蔡長展也表贊同，將在鐵路地下化綠廊道沿線15公里栽種風鈴木、陣雨樹，打造高雄街頭特色景觀。

曾俊傑表示，世界衛生組織建議城市為居民提供的綠地面積，應達平均每人9平方公尺，且步行抵達綠地所需時間不應超過15分鐘，根據2015年統計數據，六都中唯一符合這項標準的只有高雄。

然而他指出，養工處出版的《高雄市常見行道樹導覽手冊》中，三民區常見的行道樹竟多達19種，混亂缺乏特色，他呼籲市府參考國外行道樹規畫方式，例如高雄姊妹市韓國釜山，大量種植銀杏做為行道樹，開花時一片金黃色，才足以吸引民眾目光。

蔡長展認同規畫特色行道樹確實有必要，例如六龜區最近俗稱陣雨樹的花旗木盛開，遠看就像櫻花，吸引不少遊客造訪，水利局規畫寶珠溝整治工程，1.4公里河岸邊也比照栽種陣雨樹，屆時在市區也有一片粉嫩花景。

此外，鐵路地下化綠廊道工程也會整體規畫栽種特色開花樹種，如黃金風鈴木、洋紅風鈴木、阿勃勒，等鐵路地下化啟用後，最快年底、明年初就可動工打造沿線綠帶，2020年後從左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山區沿線15.37公里也將煥然一新。

(中國時報)