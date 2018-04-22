北醫大神經醫學中心 雙和醫院揭牌

2018年04月22日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

台北醫學大學台北神經醫學中心21日在雙和醫院揭牌，是國內首座擁有百餘位神經醫療醫師及專業教師團隊的神經醫學中心，同時配置亞洲首部ROSA Spine機械手臂，可進行脊椎及腦部病變的精細導航手術，將大幅提升國內神經醫療水準，提供病患更精準與優質的醫療服務。

台北神經醫學中心院長杜永光是亞洲首位世界神經外科學會聯盟理事長，1980年代率先將高難度的腦血管與顱底腫瘤手術引進國內，提升台灣神經外科醫療水準，杜永光期許醫學中心未來能精研各種醫療技術，嘉惠更多病患；另3位副院長分別為蔣永孝、胡朝榮及林乾閔。

ROSA Spine機械手臂，擁有即時動態導航功能，能自動執行手術，提供醫師最好的施術路徑，誤差小於0.5毫米，可大幅降低傷及周邊神經的風險，療效也大幅提昇；此外，少了X光曝露，醫師及病患可避免輻射傷害。

副院長林乾閔表示，雖然ROSA Spine機械手臂也可以執行鎖上螺絲等醫療作業，獨力完成整檯手術，但原廠為求慎重起見，還是堅持應由醫師親手鎖上螺絲，畢竟透過醫師操刀時和病灶直接碰觸的手感，可以隨時調整而避免一些突如其來的意外事故，把傷害降到最低。

林乾閔說，若把醫療儀器比喻為汽車，導航系統已是基本配備，能自動駕駛才稱得上最新科技，ROSA Spine機械手臂無疑就是具有自動駕駛功能的機器人。

(中國時報)