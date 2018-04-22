新北環保小局長青年團成軍

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中國時報
／新北報導

第五屆新北市環保小局長最後一堂課「與市長對談」活動21日舉行，市府邀請歷屆環保小局長回娘家，與市長朱立倫討論環保議題，激盪火花，朱立倫也在授旗時，宣布由歷屆卸任小局長組成的「環保小局長青年團」正式成軍，期勉小局長們持續關注環保議題，實踐守護環境責任。

21日小局長們有備而來，除近來沸沸揚揚的深澳電廠議題，還包括核能、天燈，如何終結塑膠垃圾，也是小局長非常關心的議題。

淡水竹圍國小環保小局長陳羿嫺提到，為何全世界都禁止燃煤發電，還要蓋燃煤電廠？朱立倫說，設置發電廠必須做更多事前評估，且歐美各國趨勢皆為減少燃煤，不可與世界趨勢背道而馳，一定要把反對的聲音發出來。

板橋溪洲國小環保小局長曾楚惟則說，核能發電不僅效益比火力發電好，且造成的汙染也較火力發電低，關閉核能發電廠是因為民眾壓力？朱立倫說，核電並不是意識形態的反核，而是堅持兩個原則，分別是核能的安全運轉及核廢料的處置。

中和中和國小環保小局長鄭欣霓也詢問朱立倫對於終結塑膠垃圾有什麼看法，朱立倫則指出，要完全禁止塑膠是不可能的，他支持減塑而非禁塑，所以如何減少塑膠垃圾就變得很重要，如何減少及再利用就是每位同學的責任，要靠大家一起來努力。

(中國時報)

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