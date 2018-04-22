全中運4連霸 林聖倫一舉驚人

桃園市壽山高中三年級林聖倫選手，在舉重項目中以抓舉146公斤、挺舉190公斤，總計336公斤，突破去年自己創下的紀錄，順利拿下金牌並完成4連霸紀錄。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

2018年全國中等學校運動大會21日至26日在台中舉行，就讀壽山高中三年級林聖倫選手，在舉重項目中以抓舉146公斤、挺舉190公斤，總計336公斤，突破去年自己創下的紀錄，順利拿下金牌並完成4連霸紀錄，更是連續2年「舉破」自己保持的大會紀錄。

除舉重項目外，跆拳道項目也傳出捷報，北科附工徐瑋辰、陳昱銘、吳京典，聯手摘下高男組跆拳道品勢團體賽金牌；楊光國中小楊尋真踢下國女組跆拳道對打44公斤級金牌；瑞原國中莊明恩勇奪國男組跆拳道對打45公斤級金牌；仁和國中陳家樂如願摘下國男組跆拳道對打51公斤級金牌。

市府教育局表示，桃園市全中運成績至21日中午前，已獲得5金7銀3銅，排名全國第6，其中跆拳道項目已累積4金5銀2銅，成績最為亮眼；舉重以1金1銀1銅表現居次。

今年共有1321位選手及隊職員代表桃園市參加此項盛會，2017年桃園市榮獲55金61銀54銅排名全國第4佳績，今年代表隊以60面金牌為目標，挑戰桃園全中運最佳成績。

教育局表示，凡在全國中等學校運動會中獲得前6名的選手發給選手獎勵金，其中獲前3名的選手，每個月再補助4000元至1萬2000元不等的培訓補助金；針對前3名的教練也發給教練獎勵金，希望所有選手大顯身手。

(中國時報)

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