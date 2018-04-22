深澳空汙比核四風險更堪憂

2018年04月22日 04:10 中國時報 主筆室

針對深澳電廠的爭議，行政院長賴清德19日表示，為實現穩定供電與發展經濟，協請民進黨立法院黨團全力支持建置深澳電廠，並向外界說明。國民黨團則認為，深澳電廠引發空汙疑慮，提出「停止新建、擴建燃煤電廠或機組」公投提案。深澳電廠再度激起社會爭議，其實也顯示蔡政府的能源政策難以為繼。

行政院政務委員張景森日前接受媒體訪問談到深澳電廠的爭議時，說出了當前蔡政府能源的窘境。依照張景森的說法，深澳電廠啟用是因為北部缺電，「目前國家不得不配置一部分的燃煤電廠，配置一定比例的燃煤電廠是合理的」；不僅如此，他說由於新北市、桃園市的用電都成長，北部未來還必須興建新電廠。目前有4%的電力是南電北送，如果不要深澳電廠就必須節電，「北北基桃等北部都市都要承諾節電10%」。

張景森這番話其實講出了台灣供電未來面對的窘境，這個窘境其實許多能源專家早已說過，只是蔡政府與反核人士一直不願面對。台灣確實長期以來就是「南電北送」，核四計畫其實就有平衡區域用電供需的意義。但蔡政府以全面廢核為出發點的能源政策，不僅核四要拆除不啟用，連核一、二都要如期停役，北部用電缺口因而上升。

這就是蔡政府非強制讓深澳燃煤電廠過關的原因，核四不用加上核一、二退役，北部供電量減少580萬瓩，等於減少一個台中火力電廠的發電量，因此對蔡政府而言，不僅深澳電廠勢在必行，連現有北部電廠亦都必須增加新機組；甚至依照張景森的說法，北部還要再興建新的電廠。

無論是深澳電廠，或是北部電廠新增機組及未來要再興建的新電廠，毫無懸念地必然是火力電廠。能源政策說要把天然氣發電比重提高到50%，燃煤電廠降到30%，但現實是如果天然氣接收站計畫無法如期如量完成，這個目標根本難達到，這也是蔡政府甘冒大不韙，讓深澳電廠使用燃煤之故。而且，無論天然氣或煤都是會產生汙染、排放的火電，北部的空氣品質惡化已難避免。

蔡政府能源政策中倚為重鎮的綠能，也明顯看得出問題百出。一來整體進度緩慢，未來又要面對施工的不確定性，務實的看是難以接續用電需求；二來近日外界迭有批評的用高價保證20年收購的風電，讓1、2兆元的電費落入外資口袋，更將拉高電價；三來從蔡政府持續在北部增建火電廠來看，綠電對紓緩北部用電需求的效益顯然有限，亦是官員自知綠電計畫不可能達標。

至於「強制節電」政策更是荒謬，這已等同缺電與變相漲電價了。作為地球公民，不論企業或家庭，盡量節電當然是「為所應為」，而且政府倡導與推動節電已有多年，但用電量有其基本的「硬性需求」存在。民眾就算可以共體時艱、少開冷氣，但天氣熱到38度還要民眾不開冷氣，就是過頭了，更是做不到的事。企業更現實，經濟差、訂單少當然少用電，但訂單滿載趕工時，要企業停機減少用電，就難落實。

數據其實也很現實的告訴蔡政府這種情況。蔡政府這兩年一直在推節電，甚至在和平電廠事件時，還強制公家單位中午不開冷氣。但去年景氣回升、出口增加、工業生產當然正成長，結果用電量成長超過2%，節電是破功了。如今卻要訂出節電5到10%的目標，做得到嗎？如果是祭出「強制」方式作節電，實質上就是限電措施上陣；至於對用電大戶的企業祭出處罰，等於變相上漲電價，更是增加企業生產成本、影響投資意願。

蔡政府很厚顏把今日的供電、空汙問題推到前朝馬政府身上，但也不過在兩年前、蔡政府尚未執政時，台灣已多年保持穩定供電，電價甚至調降，空汙也未如蔡政府執政後般嚴重，再去牽拖馬政府，豈有說服力？

我們多次指出現有能源政策的問題，綠能還不足以承擔作為基礎電力，反深澳電廠的聲音大增，空汙是實實在在對健康的危害，建議蔡政府立即務實地檢討、調整能源政策以及深澳電廠的興建與否，不要用不確定的核風險為藉口，犧牲民眾的健康。

(中國時報)