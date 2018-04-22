蘇嘉全 輸家拳

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中國時報
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立法院會處理軍人年改付委案再度爆發朝野激烈衝突，國會議長蘇嘉全也罕見捲入戰局，出手把準備爬上主席台的藍委楊鎮浯推落，在野黨痛批「議長中立已死」，蘇嘉全則回嗆「基於本能反應防衛」，藍綠從議場內吵到議場外。

蘇嘉全上任前宣示議長中立化、不參加政黨活動、不擔任黨職，雖有其理想性，實際運作卻有其難度。例如，參與黨主席與黨籍立委餐會算不算「政黨活動」？重大議題，蔡總統若私下徵詢蘇嘉全的意見，蘇的角色如何拿捏？

同理可證，蘇嘉全果斷出手把楊鎮浯推落主席台，等於對外宣告「守土有責、寸土不讓」的強硬立場；對民進黨支持者而言，蘇嘉全也是一個稱職的「民進黨國會議長」，民進黨團展現強大戰力，一舉擊潰在野黨的攻勢。

蘇嘉全該捍衛的，是執政黨個別利益或是堅守超然的議長中立價值？這兩者之間確實很難取得平衡，卻也不該自我矛盾；蘇嘉全強硬回擊，雖可回應深綠支持者的期待，卻也可能流失中間選民的支持。

過去民進黨在野黨時，也經常採取霸占主席台的衝突策略，藉此逼迫執政的國民黨退讓，民進黨總是自恃自己站在民意多數；此刻呢？民進黨還是站在民意浪頭上嗎？最新民調顯示，民進黨對國會不滿意度高達5成，更有近6成的民眾對國會的公開透明度表達不滿意，這些都是執政黨的警訊。

如何提升國會議事效率、提高議場的公開透明，如何避免讓蘇嘉全淪為「輸家拳」，國會議長有其無可避免的職責；議長中立不該淪為口號。

(中國時報)

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