吳敦義不能光喊反獨口號

2018年04月22日 04:10 中國時報 胡勇

由於行政院長賴清德接連越過「一中」紅線，引起兩岸關係風聲鶴唳。然而，在這個事關台灣前途命運的關鍵議題上，身為最大反對黨的中國國民黨卻似乎銷聲匿跡。直到4月18日黨主席吳敦義才出面強調他本人堅決反對台獨，「這也是中國國民黨基本的立場，各界不必有任何的質疑。」對大陸而言，吳主席明確「反獨」立場固然具有積極意義，但如果國民黨只滿足於喊喊口號，恐怕是不夠的。

首先，宣示立場後，國民黨將採取哪些強有力的反獨舉措呢？根據國民黨文傳會發布的新聞稿，針對賴揆自詡「務實台獨工作者」，吳敦義指示「立院黨團加強攻擊力道，包括透過各種質詢方式或結合民間團體，讓外界看清楚民進黨兩岸政策的矛盾之處。」如此乏力的部署，給人的感覺就是當前的「反獨」鬥爭並沒有排上國民黨的優先議程。果然，在新聞稿的最後，吳敦義吐露了心聲：「此刻最重要的，就是好好把握機會，打贏年底縣市長選戰。」假如再比對新黨連續提告賴清德涉嫌「內亂罪」和國民黨的消極無為，大陸更有理由相信吳敦義的表態只是敷衍輿論。

其次，即使是喊口號，吳敦義也落後於形勢了。表面上看，高呼反獨口號，有向大陸立場靠攏的跡象；但大陸對台政策的表述和實踐近來已經發生了重大變化。在措辭上，北京過去跟國民黨心照不宣，「九二共識」4個字足以掩飾雙方在「一中」上的分歧。如今大陸不再給台灣這麼大的模糊空間，而是言必稱「體現一個中國原則的九二共識」，或者乾脆明示「九二共識」的核心意涵就是兩岸同屬一個中國。

在實踐上，大陸不再假手國民黨這個仲介，而是直接面對台灣民眾，單方主導兩岸經濟社會融合進程。特別是「惠台31條」推出後，輿論敏銳地察覺到，藉由逐步為台胞提供與大陸同胞同等待遇，大陸其實已經啟動兩岸的實質統一。因此，本月初國台辦主任劉結一在會見洪秀柱和郁慕明時，除了重申「堅持九二共識、反對台獨」，還把「一個中國原則政治基礎」單獨拎出來，並希望兩岸各界「為推動祖國和平統一進程而共同努力」。於是，問題來了：吳敦義接下來能喊出「兩岸一中」嗎？能宣示國家統一的願景嗎？

因此，外界要是對國民黨和吳敦義沒有任何質疑，那才怪了。《中國時報》近期推出為國民黨「把脈」的系列社論，其中一篇就直指問題核心：現在的國民黨頭面人物不敢提，也不願提「我是台灣人，也是中國人」。的確，在吳敦義最近的「反獨」表態中，通篇大談中華民族和中華文化，還呼籲對岸正視中華民國的存在，可就是千方百計迴避「中國人」這一核心認同。中國國民黨主席號稱反對台獨，卻連「中國人」3個字都難以啟齒，請問這給對岸14億中國人傳遞了什麼信號？

也許吳敦義當務之急是年底的選戰，「反獨」表表態就好了，不必全力以赴。殊不知，國民黨連喊口號都慢半拍，更遑論具體行動。眼前的選戰固然重要，抬頭看路更是關鍵。否則，《中國時報》的警告──「在身分認同問題上都不敢正確表態的國民黨，很快就會被歷史洪流沖走了」，這句話就不是危言聳聽了。

(中國時報)