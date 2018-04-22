2018年04月22日 04:10 中國時報 張競

過去兩周兩岸隔空演習喊話交鋒，政府高層、輿論界多所關注，但應如何解讀情勢，日後發展又如何？儘管綠營透過管道放話，呼籲戰略沉著，以說辭粉飾太平，但若透過下列觀察，就知不可掉以輕心。

首先，近期對岸文攻武嚇證實，綠營執政下，台灣政治與社會存在鴻溝，講得白些，就是官民對兩岸情勢看法具重大差異，政府無法藉大陸軍演凝聚民心。

面對大陸軍演政府急躁回嗆，國軍端出文宣短片安撫人心；但反觀社會大眾氣定神閒，股匯金融市場指標並無波動，民眾未至賣場搶購民生用品，經濟活動亦如常運作。說得更白些，解放軍用炮彈講話，只讓台獨人士內心忐忑不安，百姓仍安心度日，炮聲隆隆還比不上賣場謠傳衛生紙將漲價更影響人心。

多年來大陸對台文攻武嚇，向來都準頭不足，使得台獨趁機綁架台灣民眾，共軍變成台獨的助選員。就因大陸不明白，對台論述產生的效果不在於北京嘴上怎麼講，而是台北聽到會怎麼想。

但綠營執政績效惡劣，窮於鬥爭朋分利益，過去兩年兩岸關係轉劣，民眾利益受損，蔡政府藉轉型正義之名的惡質施政，搞得街頭抗爭無日無之，民眾看透綠營毫無為民謀福誠意。

兩岸情勢轉劣的根源既然是在蔡政府，大陸軍演，綠營放話，民眾多半袖手旁觀，無意呼應力挺政府政策，就是因此道理。國軍放影片「固若金湯」，老榮民退俸「即將泡湯」，怎會有人關切對岸軍演？

兩岸經過極度緊張年代，退將王洪光話講得再狠再多，絕比不上當年朱鎔基在台灣大選前說：「選擇台獨就是選擇戰爭！」更震憾台灣人心。台灣民眾深知若不具正式權責，任何人或媒體放話，其實都不算數。但話說回來，大陸駐美大使崔天凱倒是明白指出，和平統一仍是政策，但萬一做不到時，亦須另謀他途。

同時，解放軍日夜練兵整建軍備，待命武力對付台獨，眾所皆知，但在軍機保密要求下，從未對外透露用兵構想，所以「會咬的不會叫」才是民眾要認真思考的面向；就算短期內動武條件並不成熟，但並不代表我們可以高枕無憂。

綠營高層不斷淡化處理當前情勢，擺明在餵民眾政治搖頭丸與麻醉劑，並將憂心國事提出警語者抹紅，殊不知這才是造成現在民眾隔岸觀火的原因，因為根本不信政府有能力處理兩岸問題。

綠媒還稱大陸軍演只是虛張聲勢，呼籲國人要以「戰略沉著」應對「衝突邊緣」。誠然，大陸的軍演不是武嚇，但針對台獨卻是十分明確，如果民進黨政府以為大陸只是在虛張聲勢，那就等著外交一步步撤守，甚至繞台共軍步步進逼了。

（作者為中華戰略學會研究員）

(中國時報)