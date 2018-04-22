民進黨會如何走下歷史舞台

2018年04月22日 04:10 中國時報 陳永峰

法國人布希亞曾經這樣描述美國：「它沒有過去，也沒有建國的真理。因為對其原始的時間積累一無所知，所以它活在永恆的現在。它沒有祖先的領土，印地安人的領土現今被標示在保留區裡，這些保留區和美國專門收藏其重要畫家作品的美術館沒有兩樣。」

和人工國家美國一樣，超越歷史疆界和民族傳統也是民進黨最大的強項。所以，民進黨的權力一直接近於布希亞式的「沒有起源，沒有真實性，但卻知道如何充分利用這種狀況的人。」

今天，中國國民黨在台灣的退潮，象徵著中華民國在台灣史社會構造中的全面敗退。接下來的問題是，看似「內發」的民進黨政權，將來會被何種力量所「驅逐」。雖然還不知道那個力量為何，不過必然不是今天的中國國民黨。

孫中山在革命期宣傳的是「驅逐韃虜」；革命成功之後則主張「五族共和」。也就是說，中華民族（文化=nation）和中華民國（政治=state）的無限重合，在歐洲型近現代國家建設中，不可或缺。而推動文化（族）和政治（國）重合的力量或感情就叫作「Nationalism=族國主義」。

只是，對於台灣史的社會構造而言，全面繼承了清帝國台灣權利的中華民國到底是「自」還是「他」；是「內」還是「外」，不容易說明，特別是在「觀念中國」與「實證中國」之間衝突全面浮現的今天。

不過，唯一清楚的是，在台灣史的發展路徑上，與台灣發生關係的「他者」的敗退，必然成為台灣史前進的動力。例如，西荷、鄭氏王朝、清帝國、日本殖民帝國，盡皆如此。而且，所有的外來勢力，只要來，都會走。

所以，「觀念台灣」從來不曾具「主體性」地驅離外來勢力，但是「後來的」外來勢力，全部替「觀念台灣」驅逐了「先來的」外來勢力。同時，沒有例外地，帶來了巨大強勁的歷史動力。

例如，1895年，清帝國在甲午戰爭慘敗，但是台灣卻藉此一舉擺脫前現代的滿清，搭上以日本帝國主義作為火車頭的現代化列車；1945年，日本帝國主義潰散，但是原屬帝國日本一員的台灣，一天的敗戰國也沒當成，就直接隨著「台灣光復」而成為聯合國的創始會員，安理會常任理事國，列名世界五強之一；1949年，中國國民黨自中國內戰敗退，連軍帶民全面「轉進」來台。但是，台灣卻因此遠離共產世界，得以與美日等西方自由世界完美連接，完成高度經濟成長、民主主義與立憲主義等「現代價值」。

時至今日，毫無疑問，中國國民黨從台灣民主主義中的全面敗退，勢必再度為台灣帶來歷史前進的新動能。只是，接下來，民進黨政權如何從台灣史離去，確實是個大問題。

（作者為東海大學日本區域研究中心主任）

(中國時報)