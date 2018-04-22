2018年04月22日 04:10 中國時報 季卿福

本人於民國70年任職陸軍中尉副連長，擔任金門離島「獅嶼」據點指揮官，因中共水兵來犯，戰鬥中墜崖受傷，由高處射擊台直接跌入海島礁石中，以致多處骨折，尤其腳步開放性骨折最為嚴重，幾乎喪命，後奉國防部核定為作戰三等殘，中校退伍。

退伍後，因身體殘，就業困難，僅靠月退俸及18%優存養家活口，勉強維持家計，個人也因傷殘及併發症不斷地進出醫院，在傷殘陰暗的世界苟活。

經翻遍法規，目前能夠照顧國軍作戰傷亡人員的法令，僅《軍人撫卹條例》，軍人傷亡種類區分為3種，分別是因病、因公、因戰；撫卹標準也因種類有所不同。然作戰傷亡人員大部分屬於低階人員，以渠等微薄低薪乘上基數當作撫卹金，實在過低；以本人為例，當年受傷時官階為中尉，國防部給的撫卹金，合計我只領到13萬元，這區區13萬元其實就是政府的買斷金，至於日後殘障的人生，則由我自己面對。

國軍本來訂有《陸海空作戰負傷官兵榮譽紀念及榮譽獎金頒發辦法》，規定於每年軍人節時加發1個月薪水，以慰戰傷者，藉以崇功報勳，但後來國防政策改變，最後於民國90年11月28日廢止該項法規。目前國軍到底有多少人因戰受傷。躲在陰暗的角落苟活著？國防部應有資料。

目前軍改案已付委，建議蔡政府，軍人年改是否能考慮因戰傷殘人員為國犧牲與付出，保留渠等18%優存（依法令作戰獎金可優存18%）或專案處理，如果都政治掛帥，民粹當道，漠視軍人的犧牲奉獻，那麼未來發生戰爭時，國軍將士有誰願意臨陣當先？ （作者為退伍軍人）

(中國時報)