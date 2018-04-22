吳念真、李永豐鬥嘴鼓 實踐故事即生活

2018年04月22日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

吳念真（左）、李永豐（右）對談，歡笑聲此起彼落。（郭吉銓攝）

平時鬥嘴不斷，卻從未正式同台對談的導演吳念真與紙風車文教基金會執行長李永豐，受中國信託文教基金會邀請，現身「歐吉桑VS.美國仔─戀戀人間」大師傳承講座，兩人超過30年的好交情，從彼此時不時的吐槽可見一斑。

逼吳去主持 李驚天一跪

中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，吳念真和李永豐打造的「國民戲劇」，讓民眾願意走進劇場，感受戲劇的魅力，而中信文教基金會的願景正是打造「人人可以親近藝文的分享平台」，扎根偏鄉藝術教育，至今已連續4年舉辦的大師傳承講座，期望這樣的分享能夠讓每個人都帶著溫暖回家。

回憶與李永豐結緣，吳念真表示第一次知道這個人，緣於柯一正導演的電影《娃娃》，李永豐為其中的演員，當時只知他「做兒童劇，很有創意」，後來開始被「找麻煩」是前總統陳水扁就職晚會被找去當主持人，當時吳念真滿口拒絕，「沒想到他竟然在我公司所有小朋友面前就跪下！賤招！只好答應」。

而吳念真也不忘「回禮」，在李永豐婚禮致詞時大方吐槽，引得台下笑聲連連。

李永豐以「台灣的莎士比亞」形容吳念真，他表示，剛開始做《人間條件1》時，部分學者專家認為「國民戲劇」是「登不了大雅之堂」，李永豐不服氣：「誰說一定要象牙塔裡的東西才是好的，做了16年到今天，只要他編導的就賣座，因為觀眾帶著感動回去。」

國民戲劇 能登大雅之堂

打趣自己是「學院派」的李永豐更提出自己的論述：「吳念真的悲劇和西方悲劇不同，在最絕望時仍帶著溫暖和希望。」

吳念真認為自己說故事的風格，只是易感的性格加上生活環境的影響。「礦區的孩子，可能一夜之間生活改變，但畢竟活著的人要活下去。」他的生命歷程可以說「故事即生活，生活即故事」，寫電影劇本、拍廣告、舞台劇，「都是在講故事」，而故事的來源就在生活周遭，像是廣告中父親為兒子買了新音響，嘴上卻要罵「足貴，用歹你就知死！」吳念真說：「就是我家發生的事啊！」

別靠臉書互動 要去聆聽

吳念真有感於現代人透過臉書互動，皆是處於同溫層，「孤立自己也孤立別人」，而自己的那個年代訓練人要去聆聽，去閱讀，把自己打開，而後會發現每個人都是一個故事，筆下的對白也才會「像人話」。他說，就像被「騙」進舞台劇當編導，從一開始沒把握，到後來聽到觀眾的哭泣聲、笑聲，看到問卷回饋，他知道筆下的對白「是被演員、觀眾都理解的，有共鳴的。」

(中國時報)