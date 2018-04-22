魏德聖心疼墾丁挨轟 寄望改變

2018年04月22日 04:10 中國時報 林志勳 、 徐桐炘 ／台北報導 ／台北報導

墾丁擁有豐富自然美景資源，又因2008年電影《海角七號》帶起一股觀光潮，但近年墾丁多次被爆出物價飆漲，引起不少國內外遊客反彈，《海角七號》導演魏德聖接受雜誌訪問時表示：「這一切不知道是不是我的錯？」他昨受訪時澄清說：「我不覺得《海角七號》有帶給墾丁這麼大的效益。」表示是心疼墾丁被別人說成這樣，「心裡有點難過，畢竟我們都在那邊工作過那麼久了！」不過他相信：「墾丁要改變現況沒有那麼難。」

魏德聖日前在《天下雜誌》表示，知道《海角七號》帶很多觀光客到墾丁，也因此有不少人在當地置產、經營商店，「當產業起來時，就會有很多外來投機客、在地野心家出現。」過去10年內，他每2、3年就會回墾丁一趟，某次年節帶著老婆、兒子去墾丁玩，3人卻找不到適合住宿地點，不是客滿就是房價超高，最後只能失望回到位於屏東市區的老婆娘家。

魏德聖表示，自己曾經在墾丁拍過戲，對當地的美和漂亮的感覺還在，心中對墾丁的美好印象並沒有消失，「只是商業模式有點改變之後，讓大家有點卻步，讓我們感覺可惜和心疼，但這種東西要改變是容易的，沒有那麼難，只要說好，就可以改變。」魏德聖認為，「那麼多自然美景和環境沒有被破壞，很多商業經營方式改變一下就好了，讓別人覺得服務有提升，並且提升到最好，這樣就好了！」

(中國時報)