魏德聖心疼墾丁挨轟 寄望改變

《海角七號》導演魏德聖。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

墾丁擁有豐富自然美景資源，又因2008年電影《海角七號》帶起一股觀光潮，但近年墾丁多次被爆出物價飆漲，引起不少國內外遊客反彈，《海角七號》導演魏德聖接受雜誌訪問時表示：「這一切不知道是不是我的錯？」他昨受訪時澄清說：「我不覺得《海角七號》有帶給墾丁這麼大的效益。」表示是心疼墾丁被別人說成這樣，「心裡有點難過，畢竟我們都在那邊工作過那麼久了！」不過他相信：「墾丁要改變現況沒有那麼難。」

魏德聖日前在《天下雜誌》表示，知道《海角七號》帶很多觀光客到墾丁，也因此有不少人在當地置產、經營商店，「當產業起來時，就會有很多外來投機客、在地野心家出現。」過去10年內，他每2、3年就會回墾丁一趟，某次年節帶著老婆、兒子去墾丁玩，3人卻找不到適合住宿地點，不是客滿就是房價超高，最後只能失望回到位於屏東市區的老婆娘家。

魏德聖表示，自己曾經在墾丁拍過戲，對當地的美和漂亮的感覺還在，心中對墾丁的美好印象並沒有消失，「只是商業模式有點改變之後，讓大家有點卻步，讓我們感覺可惜和心疼，但這種東西要改變是容易的，沒有那麼難，只要說好，就可以改變。」魏德聖認為，「那麼多自然美景和環境沒有被破壞，很多商業經營方式改變一下就好了，讓別人覺得服務有提升，並且提升到最好，這樣就好了！」

(中國時報)

吳念真、李永豐鬥嘴鼓 實踐故事… 舉辦9年 文博會走向還在摸索

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。