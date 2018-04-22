舉辦9年 文博會走向還在摸索

2018年04月22日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

台灣自2010年首次舉辦文博會，迄今也已邁入第9個年頭，從首度舉辦時就一直討論的課題：「如何不以文創為名淪為賣場，如何串連起產業鏈走向國際」，至今仍年年被提出質疑。回顧近10年的嘗試、摸索之路，民眾仍不禁要問：我們到底需要什麼樣的文博會？

曾入選台灣百位名家設計師、在台灣首創「翻轉文字」的林國慶指出，台灣的文博會「玩的成份多一些」，少了一般民眾的參與，多元文化為基礎的特色還未見深化，有必要再將格局拉高，且思考國際市場所需的必須品，如何運用台灣文化增加含金量。不論未來文博會如何橫向串聯文化部、經濟部甚至外交部，都不應只是切割成概念展或商展，而應更重於資源整合。

近兩年文化部嘗試以策展方式，設定議題以展現台灣文化內涵，而「設計」又被視為是文博會的核心力，國內知名設計師，亞洲大學視覺傳達設計學系教授游明龍看台灣文博會，指出文化創意產業目前定義「15+1」，從表演、音樂、工藝、數位生活通通涵蓋在內，但在文博會上的展現不可能包山包海，「必須拿出最具競爭力，最具台灣特色的東西來」，也因此不論官方或從業者都必須思考「到底我們最強的是什麼？」

林國慶則表示：「台灣應作為形塑華人特色的重鎮」在此前提之下，他認為目前台灣的文博會有必要「公約數的切片更大塊一點」抓出台灣獨一無二且無可取代的領域。

他指出：「台灣在電影、音樂、科技、醫學上的累積具有優勢」也應成為文創的利基，但如今看來文博會所展現的，更多是「小確幸、小文青，著墨於視覺、片面的設計」。

(中國時報)