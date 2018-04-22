琉璃工房 前進法文藝復興重鎮

2018年04月22日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

30多年來持續以琉璃材質訴說中華文化之美，促進東西方藝術交流對話，琉璃工房創始人楊惠姍、張毅，在法國當地時間20日晚間，於法國杜爾市的歷史古蹟古安博物館內，展出了近20件作品，與法國知名玻璃藝術家安東尼‧勒彼里耶分別展示了不同文化對相同材質的詮釋。

羅亞爾河谷地區被認為是法國文藝復興的起源地，而杜爾更是法國「藝術與歷史之城」，古安博物館是位於杜爾的一座15世紀建築。對於能在法國文藝復興重鎮舉辦展覽，楊惠姍、張毅表示：「文藝復興讓我們想到『人』在世界不斷的尋找自己的意義，而這樣的思考，把藝術帶到了一個新的境界。」希望這場當代琉璃藝術的對話，為東西方文化交流架起一座橋樑，讓世界看見台灣，進而感受中華文化之美。

此次展出的楊惠姍「一朵中國琉璃花」系列作品中的《且舞春風共從容》，係中國美術館收藏的同款作品，以花中君子春蘭歌詠德者的高潔、清雅，碩大的花朵盛極綻放，展現對生命的歌頌；「無相」系列作品則是蘊含著她由人生閱歷轉化的哲思，視生命的虛妄短瞬，仿佛宇宙中的小小氣泡，絢麗卻又無法掌握。對楊惠姍而言，琉璃是帶有警示意義的材質，始終提醒著，生命絢麗又脆弱的無常。

張毅的「一抹紅」系列作品以玻璃鑄造為媒介，融會中國傳統的繪畫技法，表現宋代山水的水墨層次、暈染，讓宋代的審美趣味在琉璃的語彙裡流動。既是是時間與空間的探索，亦是抽象水墨的寫意。張毅表示這是回歸自己的文化、民族的語言，用中國人的色彩，將哲學、詩意與際遇，凝練成混沌卻又純粹的一抹紅。

(中國時報)