BTOB撂中文 笑喊新年快樂

2018年04月22日 04:11 中國時報 李承陽 報導

BTOB團員李旼赫(右起)、鄭鎰勳、陸星材、徐恩光、李昌燮、peniel、任炫植熱力開唱。

「2018 BEST OF BEST CONCERT IN TAIPEI」21日首場演唱會,由韓國天后太妍領軍,這是她首次以個人身分參加台灣的拼盤演唱會,還有人氣韓團BTOB及RED VELVET、特別嘉賓畢書盡(Bii)。

Bii擔任開場嘉賓,演唱3首招牌歌,他問現場觀眾:「我以台灣歌手出席,沒讓大家失望吧?」獲得觀眾們熱烈尖叫聲,雖然唱到中間,現場放錯音樂,他仍堅持重唱,幽默說:「歌在努力跑過來中。」

RED VELVET4缺1

第二棒由RED VELVET上台,成員Irene、Seulgi、Wendy、Yeri 4缺1登場,獨缺Joy,隊長Irene解釋,Joy因為拍戲沒有辦法趕來參與演唱會,也提到上次來台跟粉絲逛夜市,吃了蚵仔煎、薑汁番茄,希望還有機會跟粉絲舊地重遊。

第三組是BTOB登場,團員載歌載舞、狂撂中文,2月才單獨來台的陸星材搞笑說:「新年快樂!」BTOB昨暖心說:「因為你們的愛,才能讓我們再來。」太妍壓軸演唱,第一首歌就飆海豚音,引來全場尖叫,「去年來演唱,幸福的感覺現在還記憶猶新。」還說:「自從我舉辦個人演唱會後,在想還要帶什麼歌給大家,所以準備特別的歌而來。」最後獻上〈I〉,有層次、遼闊的嗓音,大家聽得如癡如醉。

(中國時報)