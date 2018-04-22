BTOB撂中文 笑喊新年快樂

太妍壓軸登場，自選符合台灣粉絲的歌單。

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中國時報
報導
BTOB團員李旼赫（右起）、鄭鎰勳、陸星材、徐恩光、李昌燮、peniel、任炫植熱力開唱。

「2018 BEST OF BEST CONCERT IN TAIPEI」21日首場演唱會，由韓國天后太妍領軍，這是她首次以個人身分參加台灣的拼盤演唱會，還有人氣韓團BTOB及RED VELVET、特別嘉賓畢書盡（Bii）。

Bii擔任開場嘉賓，演唱3首招牌歌，他問現場觀眾：「我以台灣歌手出席，沒讓大家失望吧？」獲得觀眾們熱烈尖叫聲，雖然唱到中間，現場放錯音樂，他仍堅持重唱，幽默說：「歌在努力跑過來中。」

RED VELVET4缺1

第二棒由RED VELVET上台，成員Irene、Seulgi、Wendy、Yeri 4缺1登場，獨缺Joy，隊長Irene解釋，Joy因為拍戲沒有辦法趕來參與演唱會，也提到上次來台跟粉絲逛夜市，吃了蚵仔煎、薑汁番茄，希望還有機會跟粉絲舊地重遊。

第三組是BTOB登場，團員載歌載舞、狂撂中文，2月才單獨來台的陸星材搞笑說：「新年快樂！」BTOB昨暖心說：「因為你們的愛，才能讓我們再來。」太妍壓軸演唱，第一首歌就飆海豚音，引來全場尖叫，「去年來演唱，幸福的感覺現在還記憶猶新。」還說：「自從我舉辦個人演唱會後，在想還要帶什麼歌給大家，所以準備特別的歌而來。」最後獻上〈I〉，有層次、遼闊的嗓音，大家聽得如癡如醉。

(中國時報)

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