娜姊捧紅DJ Avicii艾維奇猝逝

電音界傳奇艾維奇英年早逝，家人也大受打擊。（美聯社）

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中國時報
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28歲瑞典名DJ和電音舞曲製作人艾維奇（Avicii）驚傳20日在中東國家阿曼離世，他一直有酗酒問題，近日與粉絲的合照中他滿臉笑意卻面容消瘦，死因仍在調查中。和艾維奇一起創作〈忘我〉的王力宏昨哀悼：「再見，我的朋友，你的音樂是永遠的。」曾將艾維奇名曲〈Levels〉改編成中文版的吳建豪，昨也哀傷說：「感謝你帶給世界這麼多的歡樂，還讓我參與其中。」

艾維奇本名提姆柏格林（Tim Bergling），22歲時就獲得流行音樂天后瑪丹娜（Madonna，娜姊）賞識，在舞台上親自介紹他和合作歌曲〈Girl Gone Wild〉。

他在2013年發行的〈Wake Me Up〉攻占全球各大音樂榜單，在網路音樂平台Spotify獲2億次點擊，甚至在告示牌百大熱門曲中打進第4名，更成為眾多品牌的愛用廣告配樂。

曾因健康因素停演

儘管2016年他因健康因素停止巡迴演出，艾維奇從未停止音樂創作，「停止現場表演不代表艾維奇或我的音樂跟著結束。取而代之的，我回到了創作的起點─錄音室。下個階段我將致力為大家做音樂，這是一個新的開始。」

艾維奇2017年專輯《Avici (01)》在上周公布的告示牌音樂獎入圍名單中，入圍了最佳舞曲或電子專輯獎。

(中國時報)

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