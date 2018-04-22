王柏傑憶車禍斷腿 嚇壞張孝全

2018年04月22日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

王柏傑（左）和張林子（右）在金馬奇幻影展與影迷合影。

王柏傑在電影《鏡像人·明日青春》飾演面臨死亡的絕症患者，為琢磨演出「求生意志」，第一天定妝後就坐在鏡子前催眠自己：「你就是快死了！生命快結束了。」其實他退伍後曾遇上重大車禍，醫生雖表示他很好運，許多人都因類似事件失去雙腿，但他心情依然陷入絕境，「從醫院回家的路上，我和經紀人都是一陣絕望，不知道接下來該怎麼辦，剛退伍腿就斷了！」幸好接連2部電影找上門，演完《盛情款待》又收到《鏡像人》邀請。

在片中設定的科幻世界裡，王柏傑必須獲得顏卓靈的血液才能生存，被問是否遇過「救命恩人」，他表示遭遇2次車禍都是請一位圈外好兄弟幫忙處理，其中一次對方更直奔醫院幫忙辦理手術程序，王柏傑感謝之餘也更珍惜生命，「現在都沒有再騎車，會有陰影！」連愛玩重機的好友張孝全也受影響不再騎車，「看我出這麼嚴重的事，他也會怕。」

張林子視侯導為偶像

導演張林子當年看完《九降風》就想和王柏傑合作，笑言等了12年終於找到機會為對方量身打造角色，認為王柏傑多年來沒有太大改變，除了帥氣外表，也維持率真性情。張林子表示自己深受台灣電影影響，視名導侯孝賢為偶像，《鏡像人》更請到侯導御用剪接師廖慶松操刀。該片預計下半年在台上映。

(中國時報)